Как выглядели интерьеры грохнувшего пять лет тому назад Масонского дома – здания Одесского отделения императорского технического общества? Недавно «Одесская жизнь» опубликовала целую редкую подборку фотографий одессита Виктора Баля с комментарием Дмитрия Хамулы. А вот фотоистория Масонского дома неожиданно продолжилась.

Редкие фото одесского Масонского дома

Публикация большой подборки фотографий одессита Виктора Баля Масонского дома «изнутри» – того, что мы с вами уже никогда не увидим «вживую», вызвала не только читательский интерес, но и отклики.

Одессит Сергей Куршпетов сообщил нам, что у него тоже есть «с десяток фотографий интерьера Масонского дома». Мы связались с Сергеем, и вскоре он прислал нам свою коллекцию фотографий интерьеров красивейшего исторического здания, которое теперь стало руинами.

Такие фото – уже раритет:

О былом величии одесского Масонского дома

Фотографий не десять, а больше, и мы предлагаем нашим читателям еще раз полюбоваться былым величием этого некогда красивейшего здания.

Хотя все эти фото, сделанные Сергеем в 2009 году, уже свидетельствуют не столько о величии, сколько о зафиксированных объективом остатках былой роскоши. Любуемся и печалимся вместе.

Благодаря таким неравнодушным одесситам у нас есть возможность окунуться в еще один отрезок одесской истории, того прошлого, которое до наших дней дошло уже только на фотографиях.

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Фото Сергея Куршпетова