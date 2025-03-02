Учеба в Одессе

Родился Владимир Станислав Йосиф Бонифатьевич АнтонОвич в 1834 году в семье польских обедневших безземельных дворян. Это был поселок Махновка, ныне Винницкая область.

История умалчивает о том, как семья попала в Одессу, но известно, что он учился с 1845 по1850 годы в 1-й (Ришельевской – при одноименном лицее) и 2-й гимназиях (тогда – на Преображенской, 42). На этом Одесса в его жизни закончилась. Затем – учеба в Киевском университете: в 1855 году он окончил медицинский (настояла мать), а затем и историко-филологический факультеты. Работал врачом в Чернобыле и Бердичеве, преподавал латынь в киевской гимназии.

Как поляк стал украинцем

Во время учебы входил в тайную организацию польской молодежи, был одним из руководителей польского общества в Киевском университете. Официальным разрывом со шляхтой стала его статья «Моя исповедь», обнародованная в 1862 году в первом украинском журнале «Основа».

До этого под влиянием матери он считал себя поляком, но отрекся, стал считать себя украинцем, противопоставив такое решение вековому уничижению шляхтой украинцев. Перешел в православие. В этой «Исповеди» Антонович, помимо прочего, доказывал глубокую историчность украинской самобытности, подчеркивал, что украинцы это отдельный самодостаточный народ, а не «южная ветвь единого русского народа».

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Профессор – путешественник

В 1862-65 гг. Антонович преподавал историю в Киевском кадетском корпусе, затем был главным редактором «Временной комиссии по рассмотрению древних актов» при канцелярии Киевского генерал-губернатора.

Свой первый исторический труд он написал в 1863-м – «О происхождении казачества». В 1870-м за диссертацию «Последние времена казачества на правом берегу Днепра по актам 1679—1716 гг.» Антонович получил титул магистра истории, его назначают доцентом на кафедре истории его «альма матер».

Через 8 лет он защитил докторскую «Очерк истории Великого княжества Литовского до смерти великого князя Ольгерда» и был избран профессором той же кафедры, стал деканом истфака.

Вместе с преподаванием Антонович уделял много внимания и науке: он стал автором более 300 статей и книг по этнографии и истории Правобережной Украины с древнейших времен до 19-го века. Недаром ведь, еще смолоду будучи уверенным, что странно жить в краю, не зная ни его истории, ни людей, Антонович с товарищами на каникулах путешествовал по Волыни, Подолью, Холмщине, Киевщине, Екатеринославщине, Херсонщине.

Создатель украинской археологии

Антонович создал украинскую археологию как науку, разработал новую методику раскопок. Результатом его трудов с 1863 по 1902 гг. стало издание 8-томника «Архив Юго-Западной россии». Многие его труды и поныне – настольные книги исследователей и краеведов и студентов. Кстати, самым, наверное, известным его учеником был ни кто иной, как… Михаил Грушевский (в 1886-1890 гг. учился в Киевском университете). И еще: именно Антонович ввел в научный оборот термин «Украина-Русь».

В 1870-1890 гг. он ездил в экспедиции по нынешним Винниччине и Хмельниччине, исследовал скальные пещеры на берегах Днестра, открыл несколько памяток эпохи неолита, организовал археологическое изучение найденных артефактов, стал организатором археологических съездов в Украине.

Недаром его прозвали отцом украинской археологии. В последние годы жизни Антонович работал в архиве Ватикана, искал и находил там материалы, связанные с украинской историей. Умер он в 1908 году, похоронен в Киеве…

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