Эвлия Челеби – турецкий географ и путешественник, который более двух третей своей жизни провел в путешествиях.

Он родился в 1611 году в Стамбуле в семье придворного ювелира. Начиная с 1640 как участник военных походов или как обычный путешественник побывал во многих регионах Азии, Африки и Европы. Свои впечатления и наблюдения подробно записывал в дневники. Его 10-томный труд «Книга путешествий или истории путешественника» («Сеяхат-наме») является ценным источником по истории, географии, этнографии, филологии.

Он не раз посещал Украину и оставил описания украинских городов: Киева, Львова, Черкасс, Чигирина, Ладыжина, Кременчуга, крепости Хаджибей.

Путешественник высоко оценивает военную доблесть и героизм украинских казаков. Евлия описывает внешний вид украинки и украинца, характеризует этнический состав населения, пишет о сословном расслоении, фиксирует особенности быта, сообщает о наличии замков, немалого количества церквей, обращает внимание на природу края, плодородие почв, широкое культивирование пшеницы, распространение садов, называет занятие, ремесла, ремесла.

Челеби как путешественник и полиглот отмечает, что, по его мнению, украинский язык является древним и одним из самых развитых, он восхищается его красотой, приводит характерные примеры живого говора.

Умер Эвлия Челеби в Каире в 1682 году.

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