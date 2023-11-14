Уроки мужності: як зустрічали захисників учні у Зеленогірському, Троїцькому та Саврані

Близько 400 тисяч українців стали на захист країни у 2014 році. З початку повномасштабної агресії росії відстоюють незалежність України понад мільйон патріотів. Військові операції, здійснені українськими воїнами, увійдуть у воєнну історію, стануть основою для розробки нових воєнних тактик та стратегій, а ім’я кожного захисника і захисниці України назавжди закарбується в історії України.

Зеленогірське: зустріч із 21-річною дівчиною бойовим медиком

Нещодавно на урок мужності до учнів 9-Б класу Зеленогірського ліцею, що на Подільщині, завітав неочікуваний гість — випускниця школи, а нині бойовий медик Олександра Воденюк. Чому гість неочікуваний? Заступник директора з виховної роботи Ганна Солонар пояснила, що ні брат-дев’ятикласник, ні мама захисниці (її було запрошено на захід) не знали про приїзд героїні у короткострокову відпустку. Тож її поява у класі стала справжнім сюрпризом для всіх.

21-річна дівчина першою з родини Воденюків добровільно пішла захищати Вітчизну. Згодом за донькою відправився на фронт і її батько Вадим, який зараз воює на Запорізькому напрямку.

До війни Саша опановувала професію вчителя. З її початком пройшла курси надання першої невідкладної медичної допомоги в центрі Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Спочатку була волонтером, а більш як пів року тому її зарахували у взвод протитанкового відділення роти вогневої підтримки. Воювала на півдні, зараз захищає прикордоння на Сумщині.

З поля бою під ворожим обстрілом вона доправляє побратимів у стабілізаційний пункт, розташований неподалік від лінії фронту, де постраждалим швидко надають першу допомогу, аби їх можна було довезти до стаціонарного шпиталю. На рахунку Олександри Воденюк десятки врятованих життів.

Мало не щодня бойовий медик відвідувала школу, де на уроках мужності розповідала юним землякам про жахіття війни та героїзм наших воїнів.

За словами педагогів Зеленогірського ліцею, якщо хтось із земляків-захисників навідувався з фронту додому, то їх одразу запрошували на зустріч зі школярами. Серед них — кавалер ордена «За мужність» Едуард Яковлєв, який є гордістю 59-ї бригади.

Троїцьке: школярам подарували прапор з підписами бійців

У Троїцькому ліцеї Любашівської громади урок мужності «Герої рідного краю» провели воїни Геннадій Кучеровський і Борис Стойко. Школярі з цікавістю слухали розповіді захисників про їхній бойовий шлях, про побратимів, про взаємовиручку на фронті. З вдячністю розглядали прапор з підписами бійців. Священну реліквію з поля бою їм передав земляк Сергій Гурський. Для дорогих гостей діти підготували невеличкий концерт і разом заспівали пісню «Воля і свобода».

Вшанували пам’ять учасника АТО Віктора Чалапка, меморіальна дошка якому встановлена на фасаді школи.

Саврань: учням провели «Ігри патріотів»

Нарівні з уроками мужності в Саврані також пройшли патріотичні змагання «Ігри патріотів».

Патріотично-спортивний вишкіл для учнів 9-х та 10-х класів організував спільно з ветеранами російсько-української війни та військовослужбовцями Збройних сил України начальник шостого відділу Подільської РТЦК підполковник Андрій Коноп. Військові розгорнули для підлітків польову кухню та провели демонстрацію зразків сучасної зброї й спорядження.

Учні продемонстрували спритність, активність, кмітливість, фізичну підготовку та згуртованість.