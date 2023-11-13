Как проводят благотворительные ярмарки и собирают средства на ВСУ ученики Зеленогорской громады

Ученики учебных заведений Зеленогорской громады также поддерживают наше светлое воинство и берегут память об армейцах, павших на войне.

Воспитанники Ясеновского лицея как нельзя лучше украсили свои импровизированные торговые павильоны и заставили столы разнообразным товаром. Чтобы заработать больше денег, дети придумывали всевозможные финансовые стратегии, и это придавало атмосферу настоящей ярмарки.

Глаза разбегались от многообразия овощей, фруктов, вареников, пирогов, вертут, печенья, выпечки, декоративно-прикладных изделий (оберегов, кукол-мотанок, сувениров).

Благотворительно-художественное действо сопровождалось самодеятельным концертом лицеистов. Со сцены звучали украинские песни, стихи, исполнялись украинские танцы.

Охотно ярмарки жители и гости Ясеновского старостата. Не обходили и ящик пожертвований для ВСУ, чтобы сделать вклад ради приближения Победы. Общими усилиями было собрано 38877 гривен.

На рыночной площади поселка Зеленогорское также в очередной раз бурлила традиционная благотворительная ярмарка «Разом до Перемоги!», устроенная учениками и педагогами лицея. Ящик пожертвований в поддержку земляков-защитников пополнился еще на 15450 гривен.

Во дворе Познанского лицея Зеленогорского поселкового совета уже в седьмой раз, начиная с 2014 года, была устроена школьная благотворительная ярмарка. Идея и организация традиционного действа принадлежат педагогам Светлане Кудиной и Галине Глизнуке.

Торты, пирожные, печенье, пироги, сок, чай, сувениры — чего только не было на столах! Домашнюю выпечку охотно раскупали все жители села.

В целом удалось собрать более девяти тысяч гривен. С учетом еще двух предыдущих ярмарок сумма благотворительных взносов с начала войны составляет около 35 тысяч гривен. Для небольшого старостата это неплохо!

Из нынешних пожертвований часть средств уже отправлена на закупку дефицитных лекарств для лечения раненых в Херсонском военном госпитале. Другая часть будет использована для разработки отечественного дрона изобретателем из Балты.

Дети и молодежь делают все возможное, чтобы Победа наступила как можно быстрее.