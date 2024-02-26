Новости Одессы и Одесской области

Уличные обереги и приметы весны: семь мгновений одесской недели (фото)

Уличные обереги и приметы весны: семь мгновений одесской недели (фото)

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 19 по 25 февраля?

19 февраля

Одесский Дюковский парк: в ожидании весны…

Фото дня в Одессе: в Дюковском парке

20 февраля

Одесский сквер им. Мечникова охраняют два льва. Они сравнительно молоды, появились здесь еще перед войной. Услышала от молодой женщины, которая часто приходит сюда с маленьким сыном: «Обожаю этих львов. Они немного загадочны. Вот, вроде, таки спокойные, а какая уверенность и сила от них исходит…»

Фото дня: в сквере им. Мечникова

21 февраля

Никогда не знаешь, какой неожиданный «привет из прошлого» может встретиться тебе по дороге, когда шагаешь тропами старой Одессы

Фото дня в Одессе: привет из прошлого

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

22 февраля

Отбой воздушной тревоги: из убежища — за парты:

Фото дня в Одессе: школьники возвращаются из убежища

23 февраля

Уголок на улице Гоголя продолжает удивлять прохожих креативными идеями и поднимает настроение. Казалось бы, обычный уличный мега-вазон для растений… Одна надпись – и уже понимаешь, что ты в Одессе:

Фото дня в Одессе: крупинка юмора (на улице Гоголя)

24 февраля

Такой план на год обнародовали на Екатерининской… Метко сказала одна женщина, проходя мимо заведения, где вывешен этот «плакат»: «Достаточно первого пункта!»

Фото дня в Одессе: план на год

25 февраля

Вот такие ворота встретились нам на старушке Молдаванке (улица Михайловская):

Фото дня в Одессе: ворота на улице Михайловской

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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