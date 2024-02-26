Уличные обереги и приметы весны: семь мгновений одесской недели (фото)

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 19 по 25 февраля?
19 февраля
Одесский Дюковский парк: в ожидании весны…
20 февраля
Одесский сквер им. Мечникова охраняют два льва. Они сравнительно молоды, появились здесь еще перед войной. Услышала от молодой женщины, которая часто приходит сюда с маленьким сыном: «Обожаю этих львов. Они немного загадочны. Вот, вроде, таки спокойные, а какая уверенность и сила от них исходит…»
21 февраля
Никогда не знаешь, какой неожиданный «привет из прошлого» может встретиться тебе по дороге, когда шагаешь тропами старой Одессы…
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22 февраля
Отбой воздушной тревоги: из убежища — за парты:
23 февраля
Уголок на улице Гоголя продолжает удивлять прохожих креативными идеями и поднимает настроение. Казалось бы, обычный уличный мега-вазон для растений… Одна надпись – и уже понимаешь, что ты в Одессе:
24 февраля
Такой план на год обнародовали на Екатерининской… Метко сказала одна женщина, проходя мимо заведения, где вывешен этот «плакат»: «Достаточно первого пункта!»
25 февраля
Вот такие ворота встретились нам на старушке Молдаванке (улица Михайловская):
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