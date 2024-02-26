Уличные обереги и приметы весны: семь мгновений одесской недели (фото)

19 февраля

Одесский Дюковский парк: в ожидании весны…

20 февраля

Одесский сквер им. Мечникова охраняют два льва. Они сравнительно молоды, появились здесь еще перед войной. Услышала от молодой женщины, которая часто приходит сюда с маленьким сыном: «Обожаю этих львов. Они немного загадочны. Вот, вроде, таки спокойные, а какая уверенность и сила от них исходит…»

21 февраля

Никогда не знаешь, какой неожиданный «привет из прошлого» может встретиться тебе по дороге, когда шагаешь тропами старой Одессы…

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22 февраля

Отбой воздушной тревоги: из убежища — за парты:

23 февраля

Уголок на улице Гоголя продолжает удивлять прохожих креативными идеями и поднимает настроение. Казалось бы, обычный уличный мега-вазон для растений… Одна надпись – и уже понимаешь, что ты в Одессе:

24 февраля

Такой план на год обнародовали на Екатерининской… Метко сказала одна женщина, проходя мимо заведения, где вывешен этот «плакат»: «Достаточно первого пункта!»

25 февраля

Вот такие ворота встретились нам на старушке Молдаванке (улица Михайловская):

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