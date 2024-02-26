Новини Одеси та Одеської області

Вуличні обереги та прикмети весни: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

Вуличні обереги та прикмети весни: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 19 по 25 лютого?

19 лютого

Одеський Дюківський парк: в очікуванні весни…

Фото дня в Одессе: в Дюковском парке

20 лютого

Одеський сквер ім. Мечникова охороняють два леви. Вони порівняно «молоді», з’явились тут ще перед війною. Почула від молодої жінки, що часто приходить сюди з маленьким сином: «Обожнюю цих левів. Вони трохи загадкові. От немов зовсім спокійні, але ж яка впевненість і сила в них відчувається…»

Фото дня: в сквере им. Мечникова

21 лютого

Ніколи не знаєш, який несподіваний «привіт із минулого» може зустрітися тобі по дорозі, коли йдеш стежками старої Одеси

Фото дня в Одессе: привет из прошлого

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22 лютого

Відбій повітряної тривоги: зі сховища – за парти:

Фото дня в Одессе: школьники возвращаются из убежища

23 лютого

Куточок на вулиці Гоголя продовжує дивувати перехожих креативними ідеями та підіймає настрій. Здавалося б, звичайний вуличний мега-вазон для рослин… Один напис – і вже розумієш, що ти таки в Одесі:

Фото дня в Одессе: крупинка юмора (на улице Гоголя)

24 лютого

Отакий план на рік оприлюднили на Катерининській… Влучно сказала одна жінка, проходячи повз закладу, де вивішений цей «плакат»: «Достатньо першого пункту!»

Фото дня в Одессе: план на год

25 лютого

Ось такі ворота зустрілися нам на старенькій Молдаванці (вулиця Михайлівська):

Фото дня в Одессе: ворота на улице Михайловской

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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