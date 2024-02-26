Вуличні обереги та прикмети весни: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 19 по 25 лютого?
19 лютого
Одеський Дюківський парк: в очікуванні весни…
20 лютого
Одеський сквер ім. Мечникова охороняють два леви. Вони порівняно «молоді», з’явились тут ще перед війною. Почула від молодої жінки, що часто приходить сюди з маленьким сином: «Обожнюю цих левів. Вони трохи загадкові. От немов зовсім спокійні, але ж яка впевненість і сила в них відчувається…»
21 лютого
Ніколи не знаєш, який несподіваний «привіт із минулого» може зустрітися тобі по дорозі, коли йдеш стежками старої Одеси…
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22 лютого
Відбій повітряної тривоги: зі сховища – за парти:
23 лютого
Куточок на вулиці Гоголя продовжує дивувати перехожих креативними ідеями та підіймає настрій. Здавалося б, звичайний вуличний мега-вазон для рослин… Один напис – і вже розумієш, що ти таки в Одесі:
24 лютого
Отакий план на рік оприлюднили на Катерининській… Влучно сказала одна жінка, проходячи повз закладу, де вивішений цей «плакат»: «Достатньо першого пункту!»
25 лютого
Ось такі ворота зустрілися нам на старенькій Молдаванці (вулиця Михайлівська):
Фото авторки