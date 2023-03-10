Одесские кафе обновляются и обещают огромные скидки (фоторепортаж)

Уже второй март мы живем на военном положении… Солнышко пригревает, пора бы уже столы-стулья из одесских кафе выносить на свежий воздух, что и происходит активно прямо на глазах (Макдональдсы не в счет, они еще не открылись). Вот только пустуют зачастую эти столики, не спешат одесситы наслаждаться кофе-чаепитием на воздухе.

На злобу дня: одесские кафе обновляют внешний вид и рекламу

После очередной воздушной тревоги, которая длилась почти всю ночь, а потом через несколько часов продолжилась днем, после известий об очередных прилетах и гибели мирных украинцев как-то не очень сидится на том самом свежем воздухе за столиком… Что делать?

Корреспондент «Одесской жизни» разбиралась, как ведут себя кафе на военном положении, чтобы зазвать потенциальных клиентов. Способы нашлись. Чисто одесские!..

Да, нужно подойти к делу с красотой и юмором! Ну не только же выставленными у входа генераторами зазывать!

Нет, ну вы только гляньте: тут вам еще зимне-новогодний пейзаж у входа, тут — цветы-фонарики и прочая ярко-разноцветная мишура. А столики все равно пустуют…

Ага, вот вам живая реклама у входа: любо-дорого посмотреть, так и хочется зайти вовнутрь! А тут целый цветник высаживается: вот-вот — и распустится назло тварям живая красота.

Или вот еще можно: о самых-самых блюдах рассказать по-новому. Вы только взгляните: на табличках на газонах вместо «цветы не рвать» значится, чем вас здесь побалуют из любимых блюд.

Вот и нечто новенькое: целый набор маняще-детективных табличек у входа. Само кафе именуется как «Кафе-музей», и множество завлекалочек в загадочной форме: от дарованной возможности заглянуть в щелочку до сложного шифра к «секретному входу» и прочих штучек и фразочек («Вход в кафе бесплатный!» и т.д.)…

Одесские кафе обещают огромные скидки. Когда?

И все же настоящее одесское кафе на военном положении выглядит теперь так. Во-первых, во избежание понятных проблем стекла его фасада закрыты фанерой (или ДСП). Но не пропадать же такому «полю»! И его таки использовали! Да как! Нет, не просто «Ми працюємо!». А пояснение — четкое и «конкретное» — про «одного п…ца». Рядом — еще более конкретное уже не объяснение, а обещание, что «Коли той п… нарешті подохне, у нас будуть святкові знижки 70%».

До чего же исчерпывающе, до чего же в точку!.. Уже не реклама, а настоящий вызов одесского бизнеса, отклик на злобу дня!

Пока стояла и фотографировала этот крик души (кстати , приглядитесь, как выглядит буква «о» в этом послании!), рядом со мной то же самое делали сразу несколько человек. Даже услышала: «Кажется, я сегодня в первый раз за весь день улыбнулась!».

Я, кстати, тоже…

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Фото Марии Котовой