ОРВИ и кашель: ТОП-5 ошибок при лечении

Часто при лечении обычного ОРВИ или гриппа кашель или насморк может задержаться надолго. По мнению врачей, всему виной ошибки в домашнем лечении, которые допускают больные. Мы решили рассказать о самых распространенных.

Ошибка №1: мы «лечим» кашель

При появлении обычного сухого кашля во время гриппа или простуды нельзя принимать таблетки и сиропы, которые блокируют кашлевой рефлекс. Медики объясняют, что такие препараты вызывают застой вредной слизи, а это грозит развитием бронхита и пневмонии. При сильном кашле гораздо эффективнее принимать средства, которые избавят от мокроты.

Еще одна распространенная ошибка – это использование тех же средств, что помогли справиться с кашлем в прошлый раз. Дело в том, что кашель могут спровоцировать разные факторы, и попытка излечиться одними средствами только усугубит ситуацию. Тем более, у организма может появиться привыкание к уже использованному лекарству.

Устранение боли в горле леденцами с ментолом также неэффективно. Справиться с воспалением помогут только специальные препараты, которые должен выписать врач. А вот регулярное полоскание горла настоем ромашки, раствором соды или фурацилином поможет в профилактике сезонных простуд.

Ошибка №2: антибиотик – лучший друг

При ОРВИ прием антибиотиков опасен для нашего организма: они губительны не только для патогенных, но и для дружественных бактерий кишечника. Именно эти микроорганизмы стимулируют иммунитет к борьбе с инфекциями. Потому помните: антибиотики должен назначать только врач.

Ошибка №3: прием большого количества витаминов

Один из популярных советов при простуде и гриппе – это употребление большого количества витамина С в таблетках. Однако врачи предостерегают: так можно навредить пищеварительной системе. Просто включите в свой рацион яблоки, квашеную капусту, облепиховое варенье, лимоны или болгарский перец.

Ошибка №4: частое использование препаратов от насморка

Хотя сосудосуживающие капли или спреи для носа эффективны при простуде, они не лечат насморк. Более того, частое их применение вызывает привыкание. Если потом резко перестать использовать капли и спреи, нос будет закладывать еще сильнее. Лучше заменить капли солевыми растворами, делать ингаляцию, чаще сморкаться и увлажнять воздух дома.

Ошибка №5: теплота и сухость

Во время болезни многие не открывают окна, постоянно находясь в душном, жарком и сухом помещении. А это еще одна причина размножения бактерий, особенно если человек кашляет и сморкается. Нужно проветривать помещение каждые 2-3 часа примерно по 5-10 минут.

И еще…

Забудьте о горчичниках

Медики отмечают, что при воспалительных процессах разогревающие процедуры запрещены – они могут стать причиной серьезного осложнения. Не используйте тепловые процедуры при повышенной температуре и без консультации с врачом.

Что лечит «Звездочка»?

Легендарный вьетнамский бальзам «Звездочка» известен каждому. А вот как и зачем его применять, знают не все. Между тем, «Звездочка»:

снимает мигрень и боль в мышцах – нанесите бальзам на больной участок, но не растирайте. Сустав лучше завязать полотняной тканью или накрыть полотенцем.

оказывает отшелушивающий и размягчающий эффект – если нанести мазь на загрубевшие участки стопы, то она сделает их более мягкими. Также «Звездочка» снимет отеки и избавит от боли в ногах, если втирать ее вечером, после душа, в область голеностопного сустава и стопы.

избавляет от синяков и имеет противогрибковый эффект – просто нанесите «Звездочку» на пораженные участки.

помогает при гриппе и ОРВИ – при насморке нанесите мазь на верхнюю губу, по обе стороны крыльев носа, на место пульса на запястье; при сильном кашле бальзам нанести в подключичные ямки, на точки спины под лопатками, по обе стороны позвоночника, под подбородок и на виски.

Фото: Knews.kg