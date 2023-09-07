Когда вести ребенка в садик после болезни

Те, кто водит ребенка в детсад, знают, как часто там болеют дети. При этом малыши могут как «ловить» одну болезнь за другой, так и сами приносить инфекцию в группу.

Но многие ли родители знают, когда их дети становятся безопасными для окружающих после перенесенной болезни? Сколько времени следует держать ребенка дома после разных болезней, а когда уже можно вести его в садик?

Разные болезни – разный срок

Как рассказала педиатр Лидия Бабич, срок пребывания ребенка дома определяется в зависимости от вида болезни.

Ветрянка. С момента, когда перестанет появляться свежая сыпь, следует отсчитать пять дней. После этого ребенок уже не будет заразен.

С момента, когда перестанет появляться свежая сыпь, следует отсчитать пять дней. После этого ребенок уже не будет заразен. Также педиатр замечает, что не следует мазать ребенка зеленкой – ей место в музее советской медицины, а не в аптечке.

Скарлатина . Ребенок перестанет быть заразным через сутки от начала приема антибиотика.

. Ребенок перестанет быть заразным через сутки от начала приема антибиотика. C OVID-19 . К сожалению, к коронавирусу уязвимы и дети. В то же время малыш перестанет быть заразным уже через пять дней после начала болезни.

. К сожалению, к коронавирусу уязвимы и дети. В то же время малыш перестанет быть заразным уже через пять дней после начала болезни. Кишечная вирусная инфекция . Когда у ребенка прекратится диарея, тошнота и рвота, он начнет нормально есть и пить, можно смело идти в садик.

. Когда у ребенка прекратится диарея, тошнота и рвота, он начнет нормально есть и пить, можно смело идти в садик. Герпетический стоматит . Можно возвращаться в садик, когда зажила слизистая рта: малыш может есть, пить в привычном режиме и не нуждается в обезболивании.

. Можно возвращаться в садик, когда зажила слизистая рта: малыш может есть, пить в привычном режиме и не нуждается в обезболивании. Трихофития или стригущий лишай. Если у ребенка такой диагноз, он должен быть дома до полного выздоровления, чтобы не заражать других в тесном контакте.

ОРВИ: когда вести ребенка в садик, а когда оставлять дома

Отдельного внимания заслуживает ОРВИ, ведь это наиболее распространенное заболевание.

Врач рассказала, что больной ребенок может заражать своих «коллег» по группе уже в период минимальных начальных проявлений. Поэтому, чтобы разорвать этот бесконечный круг простуды и не нести ее другим, следует оставлять малыша дома при следующих проявлениях:

повышенная температура и необходимость в жаропонижающих средствах;

плохо ест, мало пьет или нуждается в усиленном отпаивании из-за проявлений обезвоживания;

требует частого промывания носа;

сильно заложен нос, почти не дышит;

диарея, рвота;

нарушено общее состояние;

первые дни заболевания.

Когда малыш поправился и чувствует себя хорошо, родители еще могут наблюдать остаточные явления: покашливание утром при изменении положения тела или в течение дня, небольшой насморк или заложенность носа.

Четкого количества дней, сколько нужно держать ребенка дома после ОРВИ, нигде не прописано. Поэтому врач рекомендует побыть дома до полного прекращения всех остаточных явлений – это может занять две-три недели.

Также Лидия Бабич добавила, что длительное пребывание дома не гарантирует, что ребенок дольше проходит в садик до следующей ОРВИ.

Напомним, с 1 сентября в детсадах Одессы начали работать группы кратковременного пребывания для дошкольников.

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Источник: vikna.tv