Обязательные прививки школьникам. Что следует знать родителям?

В новом учебном году невакцинированные дети не смогут посещать детсады и школы. Это общая позиция министерства образования и министра здравоохранения. Они настаивают, что только так можно снизить уровень инфекционных заболеваний и защитить здоровье детей. Какие прививки нужны в школу и что делать родителям, которые принципиально не хотят вакцинировать ребенка?

Почему прививки стали обязательными?

Тенденция к недопуску в школы непривитых детей возникла в следствии эпидемии кори. По данным Минздрава, с начала 2017 года корью заболели более 115 тысяч украинцев в разных регионах страны, 39 – умерли от осложнений. По словам врачей, главная причина болезни – это низкий уровень вакцинации и недостаточный коллективный иммунитет. Поэтому с начала этого учебного года прививки являются обязательным условием для посещения школ и детских садов.

Важно знать, статья 15 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» предусматривает, что детям, которые не получили прививок согласно Национальному календарю, не разрешается посещать учебные заведения.

От чего прививаться?

В соответствии с Национальным календарем прививок, дети до 6 лет должны иметь вакцины от 10 инфекционных болезней:

кори;

паротита;

краснухи;

коклюша;

дифтерии;

столбняка;

гепатита В;

туберкулеза;

полиомиелита;

гемофильной инфекции.

В 6 лет детям должны проводить ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита. Вакцины, предусмотренные календарем, можно получить бесплатно у своего семейного врача, педиатра или терапевта.

Будут учить дистанционно или индивидуально

В случае, если родители не успели вакцинировать ребенка до сентября, нужно обратиться к семейному врачу. Он определит, когда можно будет сделать прививку. Эта дата должна быть указана в справке, тогда ребенка допустят к занятиям в школе.

Если же родители принципиально отказываются от прививок, они имеют право перевести ребенка на дистанционную форму обучения.

– Требование относительно прививок закреплено законом и подтверждено решением Верховного Суда, то есть следовать этим правилам должен каждый из нас. Если родители отказываются от вакцинации, то они имеют право выбрать альтернативную форму обучения, например, дистанционную или индивидуальную. То есть государство в любом случае предоставит возможность и доступ каждому ребенку к школьному образованию, – объяснила экс-министр образования Лилия Гриневич.

Если невакцинированного ребенка все же примут в школу или сад, ответственность будет нести руководитель учебного заведения, а также местные органы власти.

На физру через спортивного врача

Минспорта хочет, чтобы на уроки физкультуры ходили со справками от спортивных врачей. А чтобы получить такую справку, нужно сперва посетить своего педиатра, получить от него заполненную форму №27 и уже с ней идти в диспансер. Сложившуюся ситуацию прокомментировала директор департамента образования Елена Буйневич:

– Мы отправили запрос в Министерство и ждем разъяснения. Тут непонятен сам механизм работы. На данный момент в Одессе всего пять таких врачей, что в таком случае делать жителям сел? В первый месяц по программе обучения на уроках физкультуры идет начитка теории. За этот месяц мы получим разъяснение. Сейчас мы отправили директорам школ телефонограммы — не требовать данной справки.

Фото: nasha-shkola.info