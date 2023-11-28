Псевдоволонтерша из Одесщины обманывала людей по всей стране: ее ждет суровое наказание

В Главном управлении Нацполиции в Одесской области сообщили, что жительница Овидиопольской громады разместила на своей странице в фейсбуке обращение к людям о помощи в сборе денег якобы на лечение тяжелораненых военнослужащих и тяжелобольных детей. Информацию о пострадавших женщина находила в интернет-пространстве.

На самом деле все средства, которые поступали на банковский счет, указанный в сообщении, женщина присваивала.

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Полицейские установили, что на «крючок» женщины попало 15 доверчивых граждан из разных областей страны и всего она присвоила более 25 тысяч гривен.

В качестве вещественных доказательств у женщины изъяли мобильные телефоны, сим-карты разных операторов, банковскую карту и деньги.

Следователи выдвинули «волонтерше» обвинения в завладении чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, в частности, совершенном повторно. Обвинительный акт по ч.ч. 1 и 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

Мошеннице грозит штраф от 51 до 68 тысяч гривен либо исправительные работы на срок от одного до двух лет, либо ограничение свободы сроком до пяти лет.

Как распознать псевдоволонтера

Псевдоволонтера распознать довольно легко — стоит только попросить предъявить соответствующие документы, что позволяют волонтерскую деятельность и определенным образом регламентируют ее.

Проверить документы у волонтера имеет право каждый гражданин, ведь эта информация открыта. Если волонтер не желает показывать вам подтверждающие документы – это один из признаков мошенничества.

У человека, собирающего средства на любые нужды, желательно должны быть удостоверение волонтера, доверенность или соглашение с гражданином, для которого собирают средства/договор с организацией, оказывающей волонтерскую помощь.

Удостоверение волонтера может быть выдано органами местной власти – мэрией, поселковым или районным советом или ОГА (ОВА). Волонтерские удостоверения также могут предоставить общественные организации, благотворительные фонды, штабы местного ТРО или ВСУ, медицинские учреждения.

Договор о волонтерской деятельности с организацией должен содержать, в частности, описание волонтерской деятельности (задания) и период деятельности.

Организация, занимающаяся помощью, обязательно должна быть зарегистрирована и иметь статус благотворительной организации или общественного объединения. Если вам предлагают отдать деньги коммерческой организации, это может быть одним из признаков мошенничества.

Также следует обратить внимание на статус неприбыльности благотворительной или волонтерской организации — подтвердить его может выписка из реестра неприбыльных организаций. Это, конечно, не главный признак настоящих волонтеров, однако данный статус освобождает организацию от налогообложения, поэтому большинство серьезных благотворителей стараются получить его сразу.

Многие псевдоволонтеры «работают» в соцсетях, в частности в Facebook в региональных группах часто можно встретить объявление, где просят о помощи или больному ребенку, или на армию и тому подобное. В такой ситуации вам следует критически оценивать информацию, узнать все о том или ином фонде, а также следовать такому алгоритму:

зайти на страницу организации или человека-волонтера и проверить, когда создана страница и ее предыдущая активность. Не забывайте также, что страницы часто берут в аренду, поэтому следует обратить внимание и на реакцию к вышеупомянутому посту от друзей волонтера;

сделать поиск фотографий через Google-картинки;

сделать поиск написанного текста в Google или Facebook;

сверить номера счетов. Если вы видели такие же в других постах в соцсетях – стоит задуматься.