С помощью «друзей» одесситка лишилась 133 тысячи долларов

Два одессита дважды обманули знакомую предпринимательницу, выманив у нее крупную сумму денег. В первом случае деньги взяли за оформление украинского гражданства для ее мужа-иностранца, а во втором – помогали «заработать» на крипто-бирже.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Полицейские установили, что за оформление украинского гражданства злоумышленники получили от женщины 44 тысяч долларов, а впоследствии, ссылаясь на трудности в оформлении, еще 14 тысяч долларов.
В дальнейшем, за 300 тысяч долларов они пообещали потерпевшей помощь своих знакомых – специалистов в сфере ИТ, в создании обучающей онлайн-платформы. Однако, за неимением всей суммы для расчета, «друзья» предложили женщине заработать, вложив имеющиеся 75 тысяч долларов в крипто-биржу. Передав средства, одесситка получила на свой счет крипто-монеты, не имеющие стоимости.
После этого «друзья» перестали выходить на связь, а деньги поделили между собой и потратили.
Обманутая одесситка обратилась за помощью к правоохранителям.
Следователи сообщили мужчинам о подозрении по ч.2 ст.28 и ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Мошенников взяли под стражу.
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