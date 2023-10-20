С помощью «друзей» одесситка лишилась 133 тысячи долларов

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что за оформление украинского гражданства злоумышленники получили от женщины 44 тысяч долларов, а впоследствии, ссылаясь на трудности в оформлении, еще 14 тысяч долларов.

В дальнейшем, за 300 тысяч долларов они пообещали потерпевшей помощь своих знакомых – специалистов в сфере ИТ, в создании обучающей онлайн-платформы. Однако, за неимением всей суммы для расчета, «друзья» предложили женщине заработать, вложив имеющиеся 75 тысяч долларов в крипто-биржу. Передав средства, одесситка получила на свой счет крипто-монеты, не имеющие стоимости.

После этого «друзья» перестали выходить на связь, а деньги поделили между собой и потратили.

Обманутая одесситка обратилась за помощью к правоохранителям.

Следователи сообщили мужчинам о подозрении по ч.2 ст.28 и ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Мошенников взяли под стражу.

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