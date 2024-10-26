Украина переходит на зимнее время: когда и как переводить стрелки часов

Украинцам «дарят» лишний час

Напомним, в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года, переход на зимнее время происходит в ночь на последнее воскресенье октября (в этом году это 27 октября). В 4:00 часа стрелки механических часов нужно будет перевести на один час назад (современные гаджеты переходят на зимнее время автоматически).

Таким образом, этой ночью у нас появится «лишний» час для сна.

При этом транспорт (в частности, поезда, о чем не замедлила предупредить «Укрзалізниця») c 27 октября будет курсировать по новому времени. Об этом не следует забывать тем, кто собирается в дорогу.

Переход на зимнее время: станет ли он «последним» в Украине?

Как ожидалось, этот перевод часов должен был стать в Украине последним: в июле 2024 года Верховная Рада поддержала во втором чтении закон, предусматривающий отмену перевода часов на летнее время. 21 августа закон направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Автором проекта закона стал нынешний спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Он подал его еще в 2020 году, когда был вице-спикером. Тогда документ приняли в первом чтении, голосование было в начале марта 2021 года – за несколько недель до перехода на летнее время, но в целом закон не проголосовали и вернули на доработку и повторное второе чтение. А Стефанчук вернулся к идее отменить перевод и остаться жить по зимнему, по его словам, естественному для Украины времени, после того, как стал новым председателем Рады.

Но 24 сентября украинские СМИ распространили информацию о том, что Зеленский не собирается подписывать закон об отмене в стране летнего времени в связи с тем, что фиксация на зимнем времени может привести к миллиардным убыткам для экономики.

И если закон так и не будет подписан, украинцы будут продолжать переходить в марте на летнее время, а в октябре – на зимнее.

Перевод часов: украинцы против?

Стоит отметить, что новация об отмене в Украине летнего времени вызвала скандал в соцсетях: в большинстве своем люди начали выражать недовольство тем, что для жизни выбрали именно зимнее время.

А по словам экспертов, переход на зимнее время отнюдь не выгоден экономически, ведь рабочий день будет начинаться позже и будет заканчиваться позже, когда уже будет темно и организм нуждается в отдыхе. А больше всего от этого пострадают предприятия и государственные учреждения с четким графиком и нормированным рабочим днем. Не будет экономить это и электроэнергию, так как повысит ее потребление вечером.

В свою очередь Академия наук высшей школы Украины призвала Зеленского ветировать закон об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее, назвав данный закон «популистским, вредным для экономики и антиевропейским по сути».

Также на сайте главы государства была обнародована соответствующая петиция по ветированию законопроекта №4201 об исчислении времени. Среди аргументов в петиции приводится то, что рассвет летом будет наступать в 3:00 ночи, а темнеть будет в 20:00, что особенно ощутят жители восточных регионов.

Кроме того, отмечается, что разница в два часа с Европой повлияет на сотрудничество с западными партнерами.

Впрочем, сроки для наложения вето на законопроект также истекли. И будут ли ли в будущем еще переводить время, пока что не известно.

Какие страны переводят часы, а какие – нет

Традицию переводить часы в Европе ввели после Первой мировой войны. Таким образом, хотели сэкономить электроэнергию.

Перевод часов летом давал возможность дольше пользоваться дневным светом. Впоследствии эта потребность отпала, а в 1970-х, во время нефтяного кризиса, снова стала актуальной.

Впрочем, мир давно изобрел другие действенные способы экономить электроэнергию. По оценкам чешских ученых, перевод часов позволяет сэкономить всего 0,34% электроэнергии.

По состоянию на 2024 год переход на летнее время происходит в большей части Европы, Северной Америки, а также в некоторых странах Африки, Азии, Южной Америки и Океании. Часы, в частности, переводят во всех странах ЕС, Великобритании, Соединенных Штатах (кроме Аризоны, Гавайев и Территорий США), в большей части Канады, в части Австралии, Новой Зеландии, Чили, Египте и Ливане.

В то же время в большинстве стран Африки, Азии и Южной Америки перехода на летнее время нет. Также не переводят часы в россии, и поэтому – на временно оккупированных территориях Украины используют московское время.

ЕС с 2019 года отменил обязательный для всех стран перевод времени. Однако эти планы до сих пор не реализованы, и большинство стран Европы продолжают переводить часы.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как подготовиться к переходу на зимнее время.