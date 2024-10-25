Последний переход на зимнее время: плюсы, минусы и последствия для украинцев

Почему идеально для Киева, но плохо для юга и севера?

Территория Украины охватывает более одного часового пояса. Условно, в Харькове и в Ужгороде восход и закат солнца происходят с разницей почти в час. Поэтому Украина нуждалась в компромиссном времени. И это стало еще одной причиной перевода часов.

Сегодня, по мнению биолога Ольги Масловой, идеальный сценарий — перейти на зимнее время с учетом потребностей самых западных и самых восточных регионов страны. То есть — позволить жителям Закарпатской и Харьковской областей адаптировать свою социальную активность к астрономическому времени. Например, начинать школьные занятия и рабочий день раньше или позже. Для этого следует ориентироваться прежде всего на движение Солнца, а не на часы.

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— Найти оптимальное социальное время для всей Украины не удастся. Для Киева и условного центра страны зимнее время — идеальное. Но для других регионов следует принимать индивидуальные региональные решения, — советует специалист.

Ученые против летнего времени

Перевод часов на летнее время — нежелателен, считают биологи. Практически все живые существа имеют так называемые биологические часы, зависящие от вращения Земли. Они контролируют суточные ритмы, обмен веществ. И резкие изменения в биоритмах наносят здоровью вред.

— Когда мы говорим о переводе часов на летнее время — то, по сути, забираем час сна, — считает Ольга Маслова, — Около недели уходит на адаптацию к новому времени. Но это — не только про сон, но и, например, про ритмы желудочно-кишечного тракта. Любые вмешательства, рассинхронизации — не полезны для нас.

Переход на летнее время, когда утро становится темнее, а вечер — светлее, может нарушить цикл сна и бодрствования, считают эксперты по вопросам сна. Вероятный результат — утренняя усталость и бодрый вечер.

К тому же отмечают специалисты, при переходе с зимнего на летнее время увеличивается частота ДТП.

За свет заплатим больше?

На современном уровне технологий никакой целесообразности в переходе на летнее время уже давно не было, утверждают украинские эксперты. К тому же один из важных вопросов, на который сегодня нет ответа, — кто будет перепрограммировать электронные счетчики электроэнергии, которые предоставляют льготные часы электропотребления.

Во-первых, отмечает эксперт по энергоэффективности Игорь Черкашин, распломбировать каждый из десятков тысяч счетчиков, перепрограммировать и снова запломбировать — это огромная работа. И в Украине просто нет столько инспекторов. Во-вторых, компании все эти расходы, с большой вероятностью, заложат в тариф. Так что в итоге за все заплатит потребитель.

В противоречии с ЕС?

По словам президента Академии наук высшей школы Александра Наконечного, отказавшись от перехода на летнее время, Украина отошла от практики исчисления времени, общепринятой для стран ЕС.

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— Несмотря на внедрение энергосберегающих ламп, вопрос уменьшения энергетических затрат на освещение остается актуальным. Поэтому ведущие государства мира продолжают практиковать перевод часовых стрелок на час вперед в летние месяцы. Так поступают во многих штатах США, провинциях Канады, Великобритании и всех без исключения государствах ЕС, — отметили ученые.

Что говорят об отмене летнего времени

Владимир Вятрович, экс-глава Института национальной памяти:

Во-первых, это решение означает, что солнце летом будет вставать чуть ли не в три часа, а в октябре темнота будет наступать еще во время рабочего дня. Во-вторых, из-за этого значительно увеличатся расходы энергии, с которой у нас и так катастрофа. В-третьих — это откровенный разворот в этом вопросе от Евросоюза к России и странам Азии и Африки».

Сергей Сидоренко, редактор СМИ «Европейская правда»:

Это же «круто», что в следующем году на работу надо будет ехать тогда, когда солнце почти в зените — в 10 утра по нынешнему времени».

Виктор, военнослужащий:

Энергетикам завидую — их ждут сверхприбыли. Жителям восточной Украины — сочувствую».

Юрий Карлович, одессит:

Нужно было оставить летнее время. А так зимой в центре страны в 16 часов уже темно. А на востоке — еще раньше. Надо максимально эффективно использовать светлое время суток».

Врачи предупреждают

Виктория Корошниченко, семейный врач одесского центра ПМСП № 5:

— Переход на зимнее время может нарушить циркадные ритмы — внутренние часы человека, регулирующие сон, настроение и энергию. Изменение времени на час назад может приводить к дезориентации организма. Солнечный свет влияет на выработку мелатонина и серотонина — гормонов, которые регулируют настроение и сон. То есть отсутствие достаточного количества естественного освещения зимой может усиливать чувство усталости, депрессию и приводить к снижению мотивации, тревожным расстройствам и стрессу. Нарушение сна и изменения в биоритмах могут влиять на работоспособность и способность сосредотачиваться. Переход на зимнее время может влиять на физическое здоровье, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и сердечный приступ.

Для уменьшения негативного влияния мы, семейные врачи, рекомендуем придерживаться регулярного режима сна, использовать дополнительное искусственное освещение в помещении, проводить больше времени на свежем воздухе и заниматься физическими упражнениями.

Константин Шевченко-Битенский, доктор медицинских наук, врач-психиатр:

— Вообще люди в возрасте до 30 лет, здоровые, жизнерадостные, не чувствуют этих переходов. Если мы говорим о людях более старшего возраста — уже сформированных, со своими привычками и набором проблем со здоровьем, — они могут чувствовать ломоту в суставах, головную боль. Если говорить о переходе на летнее время, то от него страдали люди, склонные к депрессии или те, кто уже имеет депрессию. Гормон кортизол, ответственный за эти состояния, атаковал их утром раньше. И это будет иметь место снова в том случае, если будет принято решение о возвращении к летнему времени.

Подготовили: Вероника ПОЛИЩУК, Светлана Комиссаренко