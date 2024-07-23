Рассвет — в 3, темнота — в 4: какие еще сюрпризы нас ждут с переходом на зимнее время

Киевское время – для всей страны?

Украина переходит на «зимнее» и «летнее» время с 1981 года. Традиционно это объяснялось экономией электроэнергии и сокращением использования искусственного освещения. Ведь после осеннего равноденствия световой день уменьшается, а перевод часов помогал немного его удлинить.

К тому же, между западом и востоком нашего государства — расстояние 1316 км. Поэтому Украина нуждается во временном компромиссе. И это стало еще одной причиной перевода часов. Если же закон примут, в стране будет установлено единое киевское время, соответствующее второму часовому поясу по шкале Всемирного координированного времени Украины («зимнее» время).

Власти объясняют свое решение тем, что переход на «зимнее» и «летнее» время приводит к изменению биологических ритмов человека. И это негативно воздействует на его физическое и психологическое состояние. К тому же, перевод времени уже давно никак не влияет на энергосбережение. Кроме того, отметили в Верховной Раде, установление единого киевского времени на всей территории Украины будет способствовать укреплению национальной безопасности государства.

Решения для западных и восточных регионов

Украина охватывает более одного часового пояса. Условно, в Харькове и в Ужгороде восход и закат происходят с разницей почти в час.

Поэтому, по мнению биолога Ольги Масловой, идеальный сценарий — перейти на «зимнее» время с учетом потребностей крайне западных и крайне восточных регионов страны. То есть — позволить жителям Закарпатской и Харьковской областей адаптировать свою социальную активность к астрономическому времени. Например, начинать школьные занятия и рабочий день раньше или позже. Для этого следует ориентироваться в первую очередь на движение Солнца, а не на часы.

— Найти оптимальное социальное время для всей Украины не удастся. Для Киева и условного центра страны «зимнее» время – идеальная история. Но для других регионов следует принимать индивидуальные региональные решения, – советует специалист.

Медики предостерегают: нарушение сна и угроза инсульта

Перевод часов на «летнее» время – нежелателен, считают биологи и медики.

Практически у всех живых существ имеются так называемые «биологические часы», зависящие от вращения Земли. Они контролируют суточные ритмы, обмен веществ. И резкие изменения в биоритмах наносят здоровью вред.

Ученые уверены, что, переводя стрелки часов, мы вмешиваемся в работу механизмов, которые тысячелетиями формировались в ходе эволюции. И это ни к чему хорошему приводить не может.

— Когда мы говорим о переводе часов на «летнее» время – то, по сути, забираем час сна, — считает Ольга Маслова. — Около недели идет на адаптацию к новому времени. Но это — не только о сне, но и, к примеру, о ритмах желудочно-кишечного тракта. Любые вмешательства, рассинхронизации – не полезны для нас.

Переход на «летнее» время, когда утро становится темнее, а вечер – светлее, может нарушить цикл сна/бодрствования, считают эксперты по вопросам сна. Вероятный результат – утренняя усталость и бодрый вечер.

К тому же, отмечают специалисты, во время перехода с «зимнего» на «летнее» время возрастают кардиологические проблемы и расстройства настроения. Увеличивается, как правило, частота ДТП.

Солидарны с биологами и медики. По их мнению, безобидный, казалось бы, перевод стрелок на час вперед или назад может повысить риск инсульта. Согласно данным последних исследований, в первые несколько дней после перехода на «летнее» или «зимнее» время, заболеваемость возрастает на 8%.

Особенно сильно страдают от перевода часов пенсионеры. У людей старше 65 лет риск инсульта повышается на 20%. И, как правило, в течение нескольких дней после перевода стрелок часов в больницы поступает гораздо больше жертв этого заболевания, чем в другие дни.

Счетчики — за счет потребителя?

На современном уровне технологий никакой целесообразности в переходе на «летнее» время уже давно не было, утверждают украинские эксперты.

Но при этом даже сторонники нового закона отмечают: время для его принятия, выбрано крайне неудачно. На третий год войны, с учетом изнуряющей жары и отключений электричества по 12 часов большинство экономистов, мягко говоря, не готовы обсуждать энергоэффективность.

К тому же, один из важных вопросов, на который сегодня нет ответа, — кто будет после принятия этого закона перепрограммировать электронные счетчики электроэнергии по всей Украине? Ведь предоставление населению льготных часов электропотребления неразрывно связано с почасовым учетом. А это требует замены всего парка счетчиков, которые были массово установлены.

Во-первых, отмечает эксперт по энергоэффективности Игорь Черкашин, распломбировать каждый из десятков тысяч счетчиков, перепрограммировать и снова запломбировать – это огромная работа. И в Украине просто нет столько инспекторов, чтобы успеть это сделать за несколько месяцев.

Во-вторых, компании все эти расходы, с большой вероятностью, заложат в тариф. Так что в конечном итоге за все заплатит потребитель.

В разладе с ЕС?

Академия наук высшей школы обратилась к Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на закон об отмене перехода на «летнее» время.

По словам президента научного центра Александра Наконечного, это решение увеличит расходы на освещение в вечерние часы весной, летом и осенью.

Кроме того, с принятием этого решения Украина отошла от практики вычисления времени, общепринятой для стран ЕС.

— Несмотря на внедрение энергосберегающих ламп, вопрос уменьшения энергетических затрат на освещение остается актуальным — что зафиксировано, в частности, и рекомендациями Европейской экономической комиссии ООН. Поэтому ведущие государства мира продолжают практиковать перевод часовых стрелок на час в летние месяцы. Так поступают во многих штатах США, провинциях Канады, Великобритании и всех без исключения государствах ЕС. Вместе с тем, отказались от использования «летнего» времени такие недемократические государства, как Россия, Беларусь и Китай, — отметили ученые.

Что говорят об отмене «летнего» времени украинцы

Экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал закон об отмене «летнего» времени «откровенно вредительским и антиевропейским шагом».

— Во-первых, это решение означает, что солнце летом будет вставать чуть ли не в три часа, а в октябре темнота будет наступать еще во время рабочего дня. Во-вторых, из-за этого значительно увеличатся расходы энергии, с которой у нас и так катастрофа, и для экономии которой и придумано «летнее» время. В-третьих – это откровенный разворот в этом вопросе от Евросоюза к России и странам Азии и Африки, – убежден Вятрович.

— Последствие — наглядно именно сейчас, в жаркое лето. Это же «круто», что в следующем году на работу нужно будет ехать тогда, когда солнце почти в зените — на 10 утра по нынешнему времени. Следующим летом это будет 9 утра. Это решение также означает, что ВР ворует час времени летних, весенних и осенних вечеров каждого из нас. Но самый большой удар будет по «жаворонкам», которые встают с солнцем. Я уже не говорю о рассинхронизации с ЕС, — отмечает редактор СМИ «Европейская правда» Сергей Сидоренко.

— Теперь у нас будет не как в ЕС, где работает схема регулярного перехода на «зимнее» и «летнее» время. И со следующего лета солнце будет всходить в Украине в 03:00. Энергетикам завидую — их ждут сверхприбыли. Жителям восточной Украины — сочувствую, — написал военнослужащий Виктор. Некоторые одесситы считают, что нужно оставить «летнее время». Ведь с переходом на «зимнее» восход солнца будет в 3:45, а вечером темнеть будет раньше. А это значит, что любителям отдохнуть после работы на пляже останется совсем немного светлого времени суток.

— Глупцы! Нужно было оставить «летнее» время. А так зимой в центре страны в 16 часов уже темно. А на востоке — еще раньше. Надо максимально эффективно использовать световое время. А сейчас летом люди будут ехать на работу на час позже, в жару, — комментирует новый закон одессит Юрий Карлович.

Закон вступит в силу через три месяца с момента его официального обнародования. Кабмин в течение двух месяцев должен внести изменения в подзаконные акты в соответствии с законом.