Україна переходить на зимовий час: коли і як переводити стрілки годинника

Українцям «дарують» зайву годину

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року, перехід на зимовий час відбувається у ніч на останню неділю жовтня (цього року це 27 жовтня). О 4:00 годині стрілки механічних годинників потрібно буде перевести на одну годину назад (сучасні гаджети переходять на зимовий час автоматично).

Таким чином, цієї ночі у нас з’явиться зайва година для сну.

При цьому транспорт (зокрема, поїзди, про що не забарилася попередити «Укрзалізниця») з 27 жовтня курсуватиме за новим часом. Про це не слід забувати тим, хто збирається у дорогу.

Перехід на зимовий час: чи стане він «останнім» в Україні?

Як очікувалося, цей переказ годинника мав стати в Україні останнім: у липні 2024 року Верховна Рада підтримала у другому читанні закон, який передбачає скасування переведення годинників на літній час. 21 серпня закон направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Автором проекту закону став нинішній речник українського парламенту Руслан Стефанчук. Він подав його ще 2020 року, коли був віце-спікером. Тоді документ ухвалили у першому читанні, голосування було на початку березня 2021 року – за кілька тижнів до переходу на літній час, але загалом закон не проголосували та повернули на доопрацювання та повторне друге читання. А Стефанчук повернувся до ідеї скасувати переклад і залишитися жити за зимовим, за його словами, природним для України часом, після того, як став новим головою Ради.

Але 24 вересня українські ЗМІ поширили інформацію про те, що Зеленський не збирається підписувати закон про відміну в країні літнього часу у зв’язку з тим, що фіксація на зимовому часі може призвести до мільярдних збитків для економіки.

І якщо закон так і не буде підписано, українці продовжуватимуть переходити у березні на літній час, а у жовтні – на зимовий.

Переклад годинників: українці проти?

Варто зазначити, що новація про відміну в Україні літнього часу викликала скандал у соцмережах: здебільшого люди почали висловлювати невдоволення тим, що для життя обрали саме зимовий час.

А за словами експертів, перехід на зимовий час аж ніяк не вигідний економічно, адже робочий день починатиметься пізніше і закінчуватиметься пізніше, коли вже буде темно і організм потребує відпочинку. А найбільше від цього постраждають підприємства та державні установи з чітким графіком та нормованим робочим днем. Не заощаджуватиме це і електроенергію, оскільки підвищить її споживання ввечері.

У свою чергу Академія наук вищої школи України закликала Зеленського ветувати закон про відміну переведення часу в Україні з зимового на літнє, назвавши цей закон «популістським, шкідливим для економіки та антиєвропейським по суті».

Також на сайті глави держави було оприлюднено відповідну петицію щодо ветування законопроекту №4201 про обчислення часу. Серед аргументів у петиції наводиться те, що світанок влітку наступатиме о 3:00 ночі, а темнішатиме о 20:00, що особливо відчують мешканці східних регіонів.

Крім того, зазначається, що різниця о другій годині з Європою вплине на співпрацю із західними партнерами.

Втім, терміни для ветування законопроекту також закінчилися. І чи в майбутньому ще переводитимуть час, поки що не відомо.

Які країни переводять годинник, а який – ні

Традицію перекладати годинник у Європі запровадили після Першої світової війни. Таким чином, хотіли заощадити електроенергію.

Переведення годинника влітку давало можливість довше користуватися денним світлом. Згодом ця потреба відпала, а 1970-х, під час нафтової кризи, знову стала актуальною.

Втім, світ давно винайшов інші ефективні способи економити електроенергію. За оцінками чеських учених, переведення годинника дозволяє заощадити всього 0,34% електроенергії.

Станом на 2024 рік перехід на літній час відбувається у більшій частині Європи, Північної Америки, а також у деяких країнах Африки, Азії, Південної Америки та Океанії. Годинники, зокрема, переводять у всіх країнах ЄС, Великобританії, Сполучених Штатах (крім Арізони, Гаваїв та Територій США), переважно Канади, частини Австралії, Новій Зеландії, Чилі, Єгипті та Лівані.

Водночас у більшості країн Африки, Азії та Південної Америки переходу на літній час немає. Також не переводять годинник у росії, і тому – на тимчасово окупованих територіях України використовують московський час.

ЄС з 2019 року скасував обов’язкове для всіх країн переведення часу. Однак ці плани досі не реалізовані, і більшість країн Європи продовжують переводити годинники.

Раніше «Одеське життя» розповідало, що як підготуватися до переходу на зимовий час.