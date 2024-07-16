В Украине отменили переход на «летнее» и «зимнее» время: что это значит

В Украине отменили переход на «летнее» и «зимнее» время: что это значит

Украина больше не будет переходить на «летнее» время и обратно – на «зимнее» время. Соответствующий законопроект поддержала сегодня, во вторник, 16 июля 2024 года, Верховная Рада.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, законопроект №4201 об отмене перевода времени в Украине с «зимнего» на «летнее» в целом поддержал 261 депутат.

«То есть в этом году мы еще в последнее воскресенье (27-го) октября переведем стрелки на зимнее время и дальше уже перевод на летнее время с 2025-го и дальше не будет», – пояснил нардеп в своем Телеграм-канале.

Ранее комитет Верховной Рады поддержал отказ от перехода на «летнее» и «зимнее» время.

Напомним, соответствующее постановление было зарегистрировано в украинском парламенте еще осенью 2020 года. Оно вызвало немало дискуссий и противоречий.

Согласно пояснительной записке, отмена перехода на «летнее» и «зимнее» время направлено на защиту здоровья населения, поскольку по мнению большинства ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов «несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к «летнему» и «зимнему» времени и даже приводит к хроническим заболеваниям.

Также авторы законопроекта аргументировали изменения тем, что ежегодный переход на «летнее» время применяется сейчас примерно в 60 странах, 140 стран либо никогда не пользовались сезонным временем, либо отказались от такой практики.

Закон вступит в силу через три месяца с момента его официального обнародования, а Кабмин в течение двух месяцев должен внести изменения в подзаконные акты в соответствии с законом.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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