Отмены перехода на «летнее» и «зимнее» время не будет — СМИ

Об этом сообщает ВВС-Украина со ссылкой на источники.

По словам источника издания, Зеленский не планирует подписывать законопроект №4201, по которому Украина отказалась от перехода на «летнее» время. Это связано с тем, что фиксация на зимнем времени может привести к миллиардным убыткам для экономики.

16 июля 2024 года Рада поддержала законопроект, согласно которому Украина окончательно переходит на «зимнее» время. Согласно документу, на этой неделе, 27 октября, стрелки часов должны перевести в последний раз. Однако после того, как законопроект 21 августа был направлен на подпись президенту, наступила тишина. А сроки для ветирования уже истекли.

Напомним, Украина переходит на «зимнее» и «летнее» время с 1981 года. Традиционно часы на зимнее время переводили, чтобы экономить электроэнергию и меньше пользоваться искусственным освещением. Ведь после дня осеннего равноденствия ночи становятся длиннее, а дни короче. Световой день уменьшается, поэтому перевод часов помогал немного его удлинить.