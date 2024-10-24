Отмены перехода на «летнее» и «зимнее» время не будет — СМИ

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на «зимнее» время — стрелки часов переведут на час назад. Но, возможно, это не станет последним переводом часов. Поскольку президент Владимир Зеленский все еще не подписал законопроект об отказе от «летнего» времени.
Об этом сообщает ВВС-Украина со ссылкой на источники.
По словам источника издания, Зеленский не планирует подписывать законопроект №4201, по которому Украина отказалась от перехода на «летнее» время. Это связано с тем, что фиксация на зимнем времени может привести к миллиардным убыткам для экономики.
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16 июля 2024 года Рада поддержала законопроект, согласно которому Украина окончательно переходит на «зимнее» время. Согласно документу, на этой неделе, 27 октября, стрелки часов должны перевести в последний раз. Однако после того, как законопроект 21 августа был направлен на подпись президенту, наступила тишина. А сроки для ветирования уже истекли.
Напомним, Украина переходит на «зимнее» и «летнее» время с 1981 года. Традиционно часы на зимнее время переводили, чтобы экономить электроэнергию и меньше пользоваться искусственным освещением. Ведь после дня осеннего равноденствия ночи становятся длиннее, а дни короче. Световой день уменьшается, поэтому перевод часов помогал немного его удлинить.