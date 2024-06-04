Украденное детство, разбитые мечты: сколько детей погибло в Украине за время войны

Страшный рейтинг смертей

В этом году количество детей, погибших в результате российских атак, по сравнению с прошлым годом, выросло почти на 40%.

По состоянию на 20 мая, согласно официальной информации ювенальных прокуроров, в Украине погибли 546 детей, более 1345 — получили ранения разной степени тяжести.

Больше всего пострадавших в следующих областях:

Донецкой — 531,

Харьковской — 373,

Херсонской — 151,

Днепропетровской — 139,

Киевской — 130,

Запорожской — 108,

Николаевской – 105.

Одесская область не входит в первые строки этого страшного рейтинга. Но бесценна жизнь каждого ребенка.

Отсчет трагедий = Христово Воскресение

Первой жертвой рашистов в Одессе стала трехмесячная Кира. В апреле 2022 года, в канун Светлого Воскресения российские убийцы нанесли ракетный удар по ЖК «Тирас». Малышка погибла вместе с мамой и бабушкой. А ее отец, чудом оставшийся в живых, ушел на фронт – отдал свою жизнь за страну, отомстив за своих любимых.

Первая гибель в Одессе мирных людей, едва появившегося на свет младенца потрясла, буквально, всех одесситов.

Хотелось верить, что мир не допустит повторения трагедии. Но…

В мае в результате попадания вражеской ракеты в общежитие погиб 14-летний Вячеслав – после объявления воздушной тревоги он побежал предупредить об опасности пожилых соседей.

В июле, в разгар каникул — с морем, солнцем, пляжем, озорством — рашисты нанесли три ракетных удара по базам отдыха курорта Сергеевка. Тогда погиб 12-летний Дмитрий, а шестилетней Саше, две недели пролежавшей в реанимации с многочисленными переломами и ранениями, ампутировали ногу.

В объятиях мамы

Новый 2024 год в Одессе начался взрывами, разрухой, смертями. В новогоднюю ночь, когда люди собирались за праздничными столами, рашисты сознательно направили дроны на жилые кварталы спальных районов.

Этот год навсегда останется черным для родителей десятиклассника Дениса – он погиб прямо на их глазах, в семейной квартире. Убитый рашистами на пороге свой взрослой жизни, мальчик так и не осуществил свои планы и замыслы.

Смерть каждого ребенка, человека – невосполнимая потеря. И, судя по всему, сегодня украинские дети стал одной из военных целей России. Страшной трагедией для Одессы стала ночь 2 марта. Вражеский дрон, ударив по многоэтажке на Добровольского, разрушил 18 квартир. Спасатели разбирали завалы несколько дней. Под рухнувшими стенами и перекрытиями были найдены тела 12 погибших. Среди них – пятеро детей.

Восьмимесячную Елизавету спасатели нашли в крепких объятиях мамы. Она до последнего пыталась защитить, закрыть собой малышку. Погибли и двое ее других детей – девятилетний Сергей и восьмилетняя Злата.

Прижимала четырехмесячного Тимофея к своей груди и его мама. Погибшего трехлетнего Марка нашли рядом с телом его отца. Маму в тяжелом состоянии забрали в реанимацию.

Несколько дней люди несли на место трагедии игрушки и цветы. Зажигали свечи на месте разрухи — где еще вчера был семейный уют. Помогали тем, кто остался без крова. Вот только помочь с поставками ПВО одесситы не могли… А зарубежные партнеры, уверяя в неизменной поддержке Украины, не торопились закрыть небо над нашими детьми.

29 апреля по-летнему теплым вечером рашисты ударили по набережной на 8 станции Большого Фонтана. Для многих – любимому месту отдыха. В результате обстрела тогда погибли семь человек. Многие были ранены. Четырехлетнюю Злату в тяжелом состоянии привезла в больницу неотложка. Практически, месяц врачи боролись за жизнь девочки. Но травмы были очень тяжелыми – на днях Злата умерла…

Если хочешь — поплачь

Мы слышим их смех на улицах и около школ. Несмотря на сгоревший «Гарри Поттер», они бегут на море, а после прилета по Дворцу спорта – собирались вновь тренироваться на катке.

Дети, считает психолог Елена Романенко, умеют гораздо лучше справляться с переживаниями, чем взрослые. Это дает им возможность отрефлексировать свои тревоги, страхи. И в мирное время детская нервная система вернется в норму. А чтобы дети, без тяжелых последствий переживали стрессы, взрослые должны постараться наполнить их жизнь яркими эмоциями и ощущениями – творчеством, активными играми, прогулками. Но, вместе с тем, чтобы отпустить какие-либо травматические события, их лучше обсудить. Не стоит создавать для ребенка параллельный мир, в котором он якобы может быстро забыть то, что пережил. И не мешайте ему плакать – даже мальчику.

Но очень хочется, чтобы плакали наши дети поменьше. Не сидели часами без света. Не дрожали от страха по ночам под взрывы и грохот мопедов. И учились в школьных классах — не в укрытиях и онлайн. А, главное – чтобы были живы и здоровы. Ушла безвозвратно в прошлое страшная статистка детских смертей. А детство было – как и положено ему – счастливым.