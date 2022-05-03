Одесский мальчик Вячеслав – очередная жертва рашистского ракетного «прилета»

Ему было всего четырнадцать… Вчера его не стало: он погиб от очередного «прилета» рашистской ракеты. Его звали Вячеславом, и он спешил предупредить о «прилете» пожилых людей…
Парень, погибший вчера, 2 мая, от очередного ракетного удара рашистов по Одессе, всего лишь хотел помочь старикам: он торопился оповестить их об опасности.
«Бездушные твари. Столько боли, что просто нет слов. Горите в аду. Очередная жертва орков. Ребенок. Вячеслав, 14 лет»,
– сообщает одесситка Владислава Ильинская.
Женщина также приводит сообщение отца мальчика:
«Вчера погиб мой младший сын от ракетного удара, он погиб не от того, что после объявления «воздуха» скрылся в бункере, он погиб тогда, когда бежал оповестить пожилых людей, которые не знакомы с новациями XXI века… Ему было четырнадцать лет… Ты герой мой, ты герой Украины, мы любили тебя, любим тебя и будем любить, покойся с миром, мой любимый сынок ВЯЧЕСЛАВ».
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Фото с Facebook-страницы Владиславы Ильинской