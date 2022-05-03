Одесский мальчик Вячеслав – очередная жертва рашистского ракетного «прилета»

Парень, погибший вчера, 2 мая, от очередного ракетного удара рашистов по Одессе, всего лишь хотел помочь старикам: он торопился оповестить их об опасности.

– сообщает одесситка Владислава Ильинская.

Женщина также приводит сообщение отца мальчика:

«Вчера погиб мой младший сын от ракетного удара, он погиб не от того, что после объявления «воздуха» скрылся в бункере, он погиб тогда, когда бежал оповестить пожилых людей, которые не знакомы с новациями XXI века… Ему было четырнадцать лет… Ты герой мой, ты герой Украины, мы любили тебя, любим тебя и будем любить, покойся с миром, мой любимый сынок ВЯЧЕСЛАВ».