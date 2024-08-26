Новости Одессы и Одесской области

На Кошачьей тропе Одессы скоро появится новый персонаж (фото)

На Кошачьей тропе Одессы скоро появится новый персонаж (фото)

У него еще нет имени, он только готовится «получить» свой окрас. Но он уже есть! Сами убедились и познакомились с новым хвостатиком, который скоро появится на Кошачьей тропе Одессы.

О, эти одесские котики на Кошачьей тропе! Они появились давно, в другой жизни, до полномасштабного вторжения, по инициативе скульптора Татьяны Штыкало, которая и стала автором большинства одесских котоскульптур.

А потом другие котики, котики военного времени, появились на фасадах одесских домов…

А вот новых котоскульптур мы давно уже не видели. Вот только, как исключение, кота Тайсона рядом со школой им. Костанди.

Но вот мы попали в мастерскую художника и скульптора Виктории Кравченко. И увидели… его.

Новый котик
Новый котик2
Новый котик3
Новый котик4
Новый котик5
Новый котик6

Виктория, напомним, председатель общественной организации «Митецький Гарт», куратор фестиваля, посвященного 609-й годовщине основания города.

А «он» – это, конечно, котик. И, как видите на наших фотографиях, он улыбается, держит в лапках чашку, и выглядит прежде всего как сплошной позитив. Хотя окрас у него будет другим.

Художник и скульптор Виктория Кравченко

Виктория Кравченко со своим хвостатым творением

Таинство продолжается… Да, мне посчастливилось побывать в мастерской Виктории, даже прикоснуться к новой котоскульптуре, но мы еще не можем сказать, когда и где состоится «официальное» открытие этого милого хвостатика. Даже его имя – пока загадка.

Ну а пока вы можете посмотреть на него вместе с его автором и уменьшенной копией.

Виктория Кравченко и котик
Виктория Кравченко и котик2
Виктория Кравченко и котик3

Станет ли копия элементом композиции – тоже пока тайна. Можем только добавить, что этот котик будет украшать вход одного из одесских кафе.

Так что ждем встречи!..

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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