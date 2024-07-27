Одесский Карантинный спуск: закрыт или открыт? (фото)

Одесский Карантинный спуск: закрыт или открыт? (фото)

Старый одесский Карантинный спуск – немного таинственное и историческое небольшое место – с 27 июля закрыт для проезда транспорта. Об этом сообщила одесская мэрия. Мы пошли знакомиться с «закрытым» для авто спуском. Но оказалось, что транспорт здесь курсирует по-прежнему. А как выглядит сейчас сам спуск?

Официально: с 27 июля по 27 сентября запрещено движение транспорта на Карантинном спуске от улицы Канатной до Польского спуска. Причина закрытия движения – выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт системы поверхностного водоотвода вдоль Деволановского спуска в г. Одессе с восстановлением дорожного покрытия».

Конечно, если сообщили, то спуск таки для транспорта будет закрыт. Другое дело – когда? Потому что, как мы убедились, побывав на Карантинном спуске, транспорт курсирует себе по-прежнему. Даже никаких знаков не выставлено.

Карантинный спуск: открыт или закрыт:
Одесский Карантинный спуск, дорога
Одесский Карантинный спуск, авто
Одесский Карантинный спуск, ступеньки

Карантинный, кстати, тем и известен, что здесь авто встретишь чаще, чем прогуливающихся по старому спуску людей. Напомним, спуск был известен еще и тем, что его когда-то украсили силуэтами старой Одессы.

Как рассказывала «Одесская жизнь» еще в мае прошлого года, Карантинный спуск почти полностью потерял один из первых одесских «масштабных» стрит-артов – панно с силуэтами на тему старой Одессы. Настенные рисунки на подпорной стене Карантинного спуска, которые появились в далеком уже 2014 году, почти полностью исчезли.

Созданные с любовью и юмором картины старого города, над которыми работали художники из студии Peach, остались уже в прошлом.

На Карантинном спуске в Одессе
Одесский Карантинный спуск, стрит-арт
Одесский Карантинный спуск, июль 2024
Одесский Карантинный спуск, граффити

Что теперь? То же самое. Вот разве что можно уже не употреблять слово «почти»… Вместо них – какие-то «маляки»… Первые «пробы» уничтожить панно начались еще в 2017 году.

Карантинный спуск – небольшой… Тихий себе такой, давно взывает о восстановлении. До полномасштабного вторжения этого не произошло, хотя было много идей о его новой жизни.

И все же есть приятные изменения – ближе к улице Канатной. Местная кофейня создала здесь приятный такой уголок: своеобразный оазис.

Но июльское солнышко, а, проще говоря, жара (да, снова жара после двух дождливых дней) как-то не очень способствует желанию отдохнуть на Карантинном спуске. Разве что вечером… Хотя полюбоваться, как видите на наших фото, есть чем.

Одесский Карантинный спуск, следы работы вандалов
Одесский Карантинный спуск, стена
Кафе на Карантинном спуске
Одесский Карантинный спуск, кафе

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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