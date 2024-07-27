Одесский Карантинный спуск: закрыт или открыт? (фото)

Официально: с 27 июля по 27 сентября запрещено движение транспорта на Карантинном спуске от улицы Канатной до Польского спуска. Причина закрытия движения – выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт системы поверхностного водоотвода вдоль Деволановского спуска в г. Одессе с восстановлением дорожного покрытия».

Конечно, если сообщили, то спуск таки для транспорта будет закрыт. Другое дело – когда? Потому что, как мы убедились, побывав на Карантинном спуске, транспорт курсирует себе по-прежнему. Даже никаких знаков не выставлено.

Карантинный, кстати, тем и известен, что здесь авто встретишь чаще, чем прогуливающихся по старому спуску людей. Напомним, спуск был известен еще и тем, что его когда-то украсили силуэтами старой Одессы.

Как рассказывала «Одесская жизнь» еще в мае прошлого года, Карантинный спуск почти полностью потерял один из первых одесских «масштабных» стрит-артов – панно с силуэтами на тему старой Одессы. Настенные рисунки на подпорной стене Карантинного спуска, которые появились в далеком уже 2014 году, почти полностью исчезли.

Созданные с любовью и юмором картины старого города, над которыми работали художники из студии Peach, остались уже в прошлом.

Что теперь? То же самое. Вот разве что можно уже не употреблять слово «почти»… Вместо них – какие-то «маляки»… Первые «пробы» уничтожить панно начались еще в 2017 году.

Карантинный спуск – небольшой… Тихий себе такой, давно взывает о восстановлении. До полномасштабного вторжения этого не произошло, хотя было много идей о его новой жизни.

И все же есть приятные изменения – ближе к улице Канатной. Местная кофейня создала здесь приятный такой уголок: своеобразный оазис.

Но июльское солнышко, а, проще говоря, жара (да, снова жара после двух дождливых дней) как-то не очень способствует желанию отдохнуть на Карантинном спуске. Разве что вечером… Хотя полюбоваться, как видите на наших фото, есть чем.

Фото автора