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Ранены люди, повреждены дома и транспорт: последствия утреннего обстрела Одесской области

Ранены люди, повреждены дома и транспорт: последствия утреннего обстрела Одесской области

Утром понедельника, 26 августа, россияне атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате ударов четыре человека получили ранения, среди них — 10-летний мальчик.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Трое пострадавших, в том числе и ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.

В результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Также в Одесском районе есть сбои в электроснабжении.

Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления агрессора против гражданского населения.

Что известно об атаке 26 августа 2024 года

В результате утреннего российского обстрела Украины 26 августа пострадали 15 областей. Оккупанты в очередной раз целились по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его данным, враг применил различные виды вооружения, в частности дроны, крылатые и аэробаллистические ракеты. В результате атаки есть погибшие и раненые.

В ряде регионов зафиксировано попадание по энергетической инфраструктуре, в результате чего «Укрэнерго» распорядилось ввести экстренные отключения света.

В Одессе прозвучало несколько сильных взрывов. Предварительно, город с моря обстреляли крылатыми ракетами “Калибр”, запущенными с кораблей черноморского флота рф.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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