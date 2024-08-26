Ранены люди, повреждены дома и транспорт: последствия утреннего обстрела Одесской области

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Трое пострадавших, в том числе и ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.

В результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Также в Одесском районе есть сбои в электроснабжении.

Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления агрессора против гражданского населения.

Что известно об атаке 26 августа 2024 года

В результате утреннего российского обстрела Украины 26 августа пострадали 15 областей. Оккупанты в очередной раз целились по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его данным, враг применил различные виды вооружения, в частности дроны, крылатые и аэробаллистические ракеты. В результате атаки есть погибшие и раненые.

В ряде регионов зафиксировано попадание по энергетической инфраструктуре, в результате чего «Укрэнерго» распорядилось ввести экстренные отключения света.

В Одессе прозвучало несколько сильных взрывов. Предварительно, город с моря обстреляли крылатыми ракетами “Калибр”, запущенными с кораблей черноморского флота рф.