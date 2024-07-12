Трансплантация в Украине: единственный, последний шанс на жизнь

Истоки трансплантологии: все началось в Херсоне

Трансплантация — метод, заключающийся в пересадке человеку (реципиенту) органа или ткани (трансплантата), взятых у донора. По данным Министерства здравоохранения, на начало 2024 года на трансплантацию органов в Украине ожидали 2 914 пациентов — тех, для кого другого пути спасти жизнь не существует.

Третьего апреля 1933 года украинский хирург Юрий Вороной, работая в Херсоне, впервые в мире выполнил клиническую пересадку трупной почки. Отчет об этом был опубликован в итальянском журнале «Vinerva Chirurgica». В нем отмечалось, что почка включилась в кровообращение и начала самостоятельно функционировать. Эта операция была первой в истории попыткой пересадки любого целого органа человеку. За 91 год, прошедший трансплантология превратилась в очень мощную, технологически развитую отрасль медицины. Специалисты научились успешно пересаживать почки, легкие, печень, роговицу глаза, суставы, сердце, тонкую кишку, матку, яичники, костный мозг.

Государство оплачивает трансплантацию органов: что нужно знать

Трансплантация: как работает и где проводится в Украине?

В течение трех лет, с 2021 по 2023-й год, в Украине работал пилотный проект по трансплантации. Удалось выполнить 1 285 трансплантаций органов. Далее это направление перешло в программу медицинских гарантий (ПМГ). Поэтому в 2024 году в ПМГ появился пакет «Лечение взрослых и детей методом трансплантации органов», гарантирующий пациентам бесплатную пересадку органов.

Чтобы начать процесс подготовки к трансплантации, пациенту необходимо иметь направление от лечащего врача. Кандидат-донор органа может обратиться как с направлением от лечащего врача, так и без направления (по самообращению). Каждое из медицинских учреждений, которое проводит трансплантацию, создает лист ожидания, а из них уже формируется общий лист ожидания в Украине. Это своеобразная очередь на пересадку необходимого пациенту органа.

Надо отметить, что центры трансплантации работают как в Киеве, так и в регионах. Региональные центры имеют свою специализацию. В частности Одесский центр на базе областной клинической больницы выполняет только трансплантации почек. Таких операций в 2023 году выполнили всего десять. Жители региона, нуждающиеся в трансплантации других органов, становятся в очередь на пересадку в других центрах страны.

Читайте также: Как на маму дерево упало, и ее спасали волшебники: о работе медиков глазами пациента

Сколько стоит трансплантация органов и кто за нее платит?

НСЗУ будет платить 41 тыс. грн за предоставление медицинской услуги на дотрансплантационном этапе (обследование и подготовка пациента). Тариф за трансплантацию будет зависеть от трансплантированного органа:

за пересадку легких НСЗУ заплатит более 2,6 млн грн,

пересадка сердца — более 2 млн грн,

пересадка печени — около 1,4 млн грн,

пересадка почки — 800 тыс. грн.

Тариф на посттрансплантационный период также зависит от органа, который пересадили. В целом НСЗУ заплатит от 185 до 193 тыс. грн за предоставление медицинских услуг по сопровождению пациента после операции. Для этого периода предусмотрена определенная продолжительность. Так, предоставление медицинских услуг сопровождения пациента начинается с даты его выписки из лечебного учреждения и продолжается до 360-го дня с момента проведения операции.

Какие траты у пациента после трансплантации?

Очень важно, что государство изменило порядок получения иммуносупрессантов (препаратов, которые препятствуют отторжению пересаженного органа). Ранее 40% пациентов после трансплантации должны были самостоятельно покупать такие препараты. Это немалые средства, не все имели возможность их найти, поэтому пересаженный орган не всегда приживался в организме пациента, и все усилия хирургов-трансплантологов оказывались напрасными.

— Сейчас после пересадки органов, когда пациент находится в стационаре, иммуносупрессантами их обеспечивает лечебное учреждение, где проведена трансплантация, — подчеркивает Дмитрий Коваль, гендиректор СГУ «Украинский центр трансплант-координации» (далее — УЦТК, прим.ред.) — Затем пациент получает рецепт по программе «Доступні ліки». Всего в программу возмещения стоимости включено 21 торговое наименование иммуносупрессивных лекарственных средств. 15 из них полностью бесплатные для пациентов, шесть они смогут приобрести с частичной доплатой.

Откуда берутся донорские органы для пересадки?

В странах, где трансплантация получила развитие, до 70% трансплантаций выполняются от умерших, ведь показатели продолжительности жизни с органом, полученным от живого донора и посмертного донора, одинаковы. Посмертное пожертвование органов может состояться только после констатации смерти мозга, то есть, только тогда, когда человек умер. Донором после смерти может стать совершеннолетнее лицо, которое при жизни дало на это письменное согласие. Верхнего возрастного порога для посмертного донорства нет. Договор о согласии человек может подписать в любой момент после наступления совершеннолетия, и, даже дожив до глубокой старости, стать донором анатомических материалов при условии отсутствия противопоказаний. Если человек не оставил согласия, его органы могут спасти несколько жизней по решению родственников, а в случае их отсутствия — по решению лица, взявшего на себя обязательства похоронить умершего. Если донором после смерти является ребенок, то согласие должны предоставить родители или официальные опекуны.

Вам будет интересно: Одна сдача крови спасает три жизни. Пошаговая инструкция для тех, кто решил стать донором

Житель Одесской области спас три жизни

Как говорится на сайте УЦТК, недавно родственники умершего от инсульта жителя Одесской области дали согласие на посмертный забор его органов. Трансплант-команда из столичного Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова в сопровождении экипажа Нацполиции преодолела на авто сотни километров в Одесскую область, чтобы провести в Раздельнянской многопрофильной больнице забор органов. Когда это было сделано, на площадку возле больницы опустился вертолет, чтобы вовремя доставить спасительные органы и трансплантологов в Винницкую область. Донорское сердце и две почки были пересажены трем пациентам, ожидавшим трансплантации в Винницкой больнице.

Светлая память умершему донору и безграничная благодарность его семье за непростое, но важное решение, которое дало второй шанс на полноценную жизнь сразу трем людям!

Как предубеждения и запреты препятствуют пересадке органов

К сожалению, согласие на забор органов умершего пока является, скорее, исключением, а не правилом. Чаще всего пересаживаются почки, которые один родственник предоставил другому, чтобы спасти ему жизнь. Этого очень мало, потому что людей, нуждающихся в трансплантации много, а подбор тех органов, которые им подойдут по всем параметрам, еще больше усложняет дело и уменьшает вероятность совпадения, а следовательно, — и проведения пересадки. Поэтому, чтобы воспользоваться пакетом бюджетного финансирования трансплантации за счет государства, надо, во-первых, иметь главное — донорский орган. Во-вторых, его должны успеть привезти. Потому что органы хранятся и транспортируются в специальных холодильных боксах, которые продолжают поддержку жизнедеятельности анатомических материалов. Предельно допустимый срок транспортировки изъятого сердца — 2 часа, в случае использования вспомогательного устройства — 5 часов. Для удаленного легкого эти показатели составляют 5 и 8 часов соответственно, как и для печени. Предельно допустимый срок транспортировки изъятой почки — 12 часов.

Религиозные взгляды и предвзятое отношение к процессу посмертного забора органов является существенным препятствием на пути к использованию донорских органов ради спасения сотен жизней. Даже если человек при жизни выразил желание и написал заявление о согласии стать посмертным донором, а его родственники будут категорически против, несмотря на желание умершего, врачи пойдут им навстречу. Поэтому специалисты УЦТК рекомендуют заранее обсуждать такие вопросы со своими близкими, если вы хотите стать посмертным донором.

Читайте также: Медицинские сервисы в интернете, которые облегчат жизнь пациентам

Донором каких анатомических материалов можно стать при жизни, а каких — только посмертно?

При жизни человек может стать донором:

костного мозга,

почки,

части печени.

Посмертно человек может стать донором: