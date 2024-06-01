Медицинские сервисы в интернете, которые облегчат жизнь пациентам

Рассказываем вам о самых распространенных медицинских сервисах в Украине, которые позволяют получить услуги качественно, вовремя и без очереди. Например, онлайн-консультацию врача, электронный рецепт пациента или запись к специалисту, не посещая медучреждения. Все сервисы работают при поддержке Министерства здравоохранения Украины.
Helsi
Медицинская информационная система Helsi создана для пациентов, врачей, государственных и частных медицинских учреждений. Пациенту дает возможность:
- найти врачей, клиники и лекарства онлайн;
- получить консультацию врача;
- заключить декларацию с семейным врачом;
- записаться на прием;
- доступа к электронной медкарте;
- увидеть результаты анализов и диагностики;
- узнать о вакцинации и прививках.
Ссылка на сервис: helsi.me
Doc.ua
Медицинский онлайн-хаб упрощает доступ ко всем медицинским услугам:
- срочная онлайн-консультация;
- запись на прием к врачу в поликлинику или больницу;
- информирование о работе лабораторий и стоимости их услуг;
- поиск, бронирование и доставка лекарств в аптеках с актуальными ценами;
- выдача электронного рецепта после консультации;
- информирование о скидках и акциях в частных медучреждениях.
Ссылка на сервис: doc.ua
Health24
Медицинский портал для пациентов и врачей имеет удобный в использовании интерфейс:
- личный кабинет пациента;
- систему быстрого поиска врачей;
- удобный подбор клиник;
- онлайн запись на прием к врачу;
- доступ к электронной медицинской карте и к направлениям врача.
Ссылка на сервис: h24.ua/city
Медікіт
Медицинская коммуникационная платформа предоставляет возможность свободного общения с врачами через чат, аудио- или видеосвязь. Как проходит онлайн-консультация:
- вы кратко описываете симптомы;
- через время к вам подключается врач, который компетентен в вашем вопросе;
- вы общаетесь, получаете план лечения, рецепт на лекарства или направление на обследование;
- врач будет на связи даже после разовой консультации.
Ссылка на сервис: medikit.ua
Doctor Eleks Physician
Сервис и мобильное приложение работают как личный кабинет пациента. Имеет доступ к:
- учетным данным;
- медицинским документам;
- истории визитов в медучреждение;
- полученным услугам.
Ссылка на сервис: doctor.eleks.com
Будьте внимательны!
На некоторых сервисах разовые онлайн-консультации с врачом могут быть бесплатными, а на других могут взимать плату за услугу.
Для нас готовятся нововведения
В 2024 году Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) планирует запустить единый электронный кабинет пациента. В нем граждане смогут найти информацию о заключенных декларациях с семейным врачом. В случае необходимости в электронном кабинете можно исправить свои данные или разорвать декларацию.
Как зарегистрироваться на медицинском сервисе?
Регистрация на всех электронных сервисах проходит по единой системе:
- нажмите кнопку «Регистрация»;
- укажите свой мобильный номер телефона и нажмите «Продолжить»;
- вам на телефон (обычно мессенджер «Вайбер») придет сообщение с кодом авторизации — введите его в появившемся поле на экране;
- согласитесь с условиями сервиса и подтвердите регистрацию.
Теперь вы можете пользоваться медицинским сервисом. Ваши личные данные будут храниться в разделе «Мой кабинет».