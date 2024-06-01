Медицинские сервисы в интернете, которые облегчат жизнь пациентам

Медицинские сервисы в интернете, которые облегчат жизнь пациентам

Рассказываем вам о самых распространенных медицинских сервисах в Украине, которые позволяют получить услуги качественно, вовремя и без очереди. Например, онлайн-консультацию врача, электронный рецепт пациента или запись к специалисту, не посещая медучреждения. Все сервисы работают при поддержке Министерства здравоохранения Украины.

Helsi

Медицинская информационная система Helsi создана для пациентов, врачей, государственных и частных медицинских учреждений. Пациенту дает возможность:

  • найти врачей, клиники и лекарства онлайн;
  • получить консультацию врача;
  • заключить декларацию с семейным врачом;
  • записаться на прием;
  • доступа к электронной медкарте;
  • увидеть результаты анализов и диагностики;
  • узнать о вакцинации и прививках.

Ссылка на сервис: helsi.me

Doc.ua

Медицинский онлайн-хаб упрощает доступ ко всем медицинским услугам:

  • срочная онлайн-консультация;
  • запись на прием к врачу в поликлинику или больницу;
  • информирование о работе лабораторий и стоимости их услуг;
  • поиск, бронирование и доставка лекарств в аптеках с актуальными ценами;
  • выдача электронного рецепта после консультации;
  • информирование о скидках и акциях в частных медучреждениях.

Ссылка на сервис: doc.ua

Health24

Медицинский портал для пациентов и врачей имеет удобный в использовании интерфейс:

  • личный кабинет пациента;
  • систему быстрого поиска врачей;
  • удобный подбор клиник;
  • онлайн запись на прием к врачу;
  • доступ к электронной медицинской карте и к направлениям врача.

Ссылка на сервис: h24.ua/city

Медікіт

Медицинская коммуникационная платформа предоставляет возможность свободного общения с врачами через чат, аудио- или видеосвязь. Как проходит онлайн-консультация:

  • вы кратко описываете симптомы;
  • через время к вам подключается врач, который компетентен в вашем вопросе;
  • вы общаетесь, получаете план лечения, рецепт на лекарства или направление на обследование;
  • врач будет на связи даже после разовой консультации.

Ссылка на сервис: medikit.ua

Doctor Eleks Physician

Сервис и мобильное приложение работают как личный кабинет пациента. Имеет доступ к:

  • учетным данным;
  • медицинским документам;
  • истории визитов в медучреждение;
  • полученным услугам.

Ссылка на сервис: doctor.eleks.com

Будьте внимательны!

На некоторых сервисах разовые онлайн-консультации с врачом могут быть бесплатными, а на других могут взимать плату за услугу.

Для нас готовятся нововведения

В 2024 году Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) планирует запустить единый электронный кабинет пациента. В нем граждане смогут найти информацию о заключенных декларациях с семейным врачом. В случае необходимости в электронном кабинете можно исправить свои данные или разорвать декларацию.

Как зарегистрироваться на медицинском сервисе?

Регистрация на всех электронных сервисах проходит по единой системе:

  • нажмите кнопку «Регистрация»;
  • укажите свой мобильный номер телефона и нажмите «Продолжить»;
  • вам на телефон (обычно мессенджер «Вайбер») придет сообщение с кодом авторизации — введите его в появившемся поле на экране;
  • согласитесь с условиями сервиса и подтвердите регистрацию.

Теперь вы можете пользоваться медицинским сервисом. Ваши личные данные будут храниться в разделе «Мой кабинет».

Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua