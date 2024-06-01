Медицинские сервисы в интернете, которые облегчат жизнь пациентам

Helsi

Медицинская информационная система Helsi создана для пациентов, врачей, государственных и частных медицинских учреждений. Пациенту дает возможность:

найти врачей, клиники и лекарства онлайн;

получить консультацию врача;

заключить декларацию с семейным врачом;

записаться на прием;

доступа к электронной медкарте;

увидеть результаты анализов и диагностики;

узнать о вакцинации и прививках.

Ссылка на сервис: helsi.me

Doc.ua

Медицинский онлайн-хаб упрощает доступ ко всем медицинским услугам:

срочная онлайн-консультация;

запись на прием к врачу в поликлинику или больницу;

информирование о работе лабораторий и стоимости их услуг;

поиск, бронирование и доставка лекарств в аптеках с актуальными ценами;

выдача электронного рецепта после консультации;

информирование о скидках и акциях в частных медучреждениях.

Ссылка на сервис: doc.ua

Health24

Медицинский портал для пациентов и врачей имеет удобный в использовании интерфейс:

личный кабинет пациента;

систему быстрого поиска врачей;

удобный подбор клиник;

онлайн запись на прием к врачу;

доступ к электронной медицинской карте и к направлениям врача.

Ссылка на сервис: h24.ua/city

Медікіт

Медицинская коммуникационная платформа предоставляет возможность свободного общения с врачами через чат, аудио- или видеосвязь. Как проходит онлайн-консультация:

вы кратко описываете симптомы;

через время к вам подключается врач, который компетентен в вашем вопросе;

вы общаетесь, получаете план лечения, рецепт на лекарства или направление на обследование;

врач будет на связи даже после разовой консультации.

Ссылка на сервис: medikit.ua

Doctor Eleks Physician

Сервис и мобильное приложение работают как личный кабинет пациента. Имеет доступ к:

учетным данным;

медицинским документам;

истории визитов в медучреждение;

полученным услугам.

Ссылка на сервис: doctor.eleks.com

Будьте внимательны!

На некоторых сервисах разовые онлайн-консультации с врачом могут быть бесплатными, а на других могут взимать плату за услугу.

Для нас готовятся нововведения

В 2024 году Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) планирует запустить единый электронный кабинет пациента. В нем граждане смогут найти информацию о заключенных декларациях с семейным врачом. В случае необходимости в электронном кабинете можно исправить свои данные или разорвать декларацию.

Как зарегистрироваться на медицинском сервисе?

Регистрация на всех электронных сервисах проходит по единой системе:

нажмите кнопку «Регистрация»;

укажите свой мобильный номер телефона и нажмите «Продолжить»;

вам на телефон (обычно мессенджер «Вайбер») придет сообщение с кодом авторизации — введите его в появившемся поле на экране;

согласитесь с условиями сервиса и подтвердите регистрацию.

Теперь вы можете пользоваться медицинским сервисом. Ваши личные данные будут храниться в разделе «Мой кабинет».