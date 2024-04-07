Как выгодно покупать лекарства онлайн: обзор аптечных сервисов

TABLETKI.UA

Сервис tabletki.ua (а также мобильное приложение) — одна из первых всеукраинских платформ поиска лекарств и продуктов для здоровья. На сайте предоставляют информацию о наличии медтоваров в аптеках, информируют о скидках и акциях, показывают карту аптек и бронь по сниженной цене в аптеках поблизости (при бронировании можно сэкономить до 30%). В меню «Сервіси» — «Браковані серії» можно проверить качество и подлинность лекарства по названию или регистрационному номеру.

Пример для сравнения цен:

«Но-шпа» (таблетки по 40 мг №24) — от 78,40 до 139,50 гривны;

«Фестал нео 10000» (таблетки №20) — от 97,80 до 148,80 гривны;

«Корвалмент» (0,1 г капсулы №80) — от 100,60 до 167,40 гривны.

LIKIЕ

Сервис likie.ua ориентирован только на поиск лекарств по выгодной цене в ближайших аптеках. Также каталог таблеток содержит описание медикаментов, инструкции к лекарству и правила применения.

Пример для сравнения цен:

«Но-шпа» (таблетки по 40 мг №24) — от 79,60 до 108,80 гривны;

«Фестал нео 10 000» (таблетки №20) — от 97,30 до 134 гривен;

«Корвалмент» (0,1 г капсулы №80) — от 101,92 до 154,67 гривны.

LIKI.UA

Платформа liki.ua — еще один сервис, который помогает найти и забронировать фармацевтическую продукцию, узнать о наличии и цене в аптеках. Также у liki.ua есть отдельный чат-бот в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм», где можно сравнить цены, получить круглосуточную онлайн-поддержку оператора, проконсультироваться с врачом.

Пример для сравнения цен:

«Но-шпа» (таблетки по 40 мг №24) — от 80 до 115,20 гривны;

«Фестал нео 10 000» (таблетки №20) — от 96 до 133,80 гривны;

«Корвалмент» (0,1 г капсулы №80) — от 102,40 до 136 гривен.

HELSI

В электронной медицинской системе helsi.me можно не только найти и выбрать врача, но и воспользоваться обновленной услугой «Ліки онлайн» — это поиск и бронирование лекарств в аптеках онлайн. При заказе через сайт или приложение Helsi на медикаменты возможны отдельные скидки.

Пример для сравнения цен:

«Но-шпа» (таблетки по 40 мг №24) — от 48,03 до 77,30 гривны;

«Фестал нео 10 000» (таблетки №20) — от 97, 51 до 131, 40 гривны;

«Корвалмент» (0,1 г капсулы №80) — от 104,40 до 147,20 гривны.

LIKI24

Сервис liki24.com — это круглосуточная онлайн-аптека. В военное время действует три услуги — адресная доставка, доставка на отделение почты и самовывоз из аптеки. Также возможна доставка украинских лекарств в Европу. Если воспользоваться услугой «Разом дешевше» (заказ нескольких препаратов), то обещают скидку на доставку в 50 гривен.

Пример для сравнения цен:

«Но-шпа» (таблетки по 40 мг №24) — 96 гривен;

«Фестал нео 10 000» (таблетки №20) — 107 гривен;

«Корвалмент» (0,1 г капсулы №80) — 115 гривен.

Как пользоваться аптечными сервисами?

Откройте необходимый онлайн-сервис.

Зарегистрируйтесь: укажите телефон, имя, электронную почту и придумайте пароль. В строке поиска введите название препарата или товара. Выберите из списка соответствующую аптеку и нажмите кнопку «Забронировать». Добавьте контактные данные и нажмите «Подтвердить бронь». Вы получите уведомление с номером бронирования. Заберите заказ в аптеке по этому номеру в указанные сроки.

Если это онлайн-аптека, доставка придет на отделение почты, с курьером или в аптеку.

Указанная информация о лекарствах и товарах аптечного ассортимента на всех сервисах из Государственного реестра лекарственных препаратов Украины.