Утром россияне массово атаковали Измаил: разрушены жилые дома, есть погибшие и раненые

Под утро 27 сентября 2024 года враг прибегнул к масштабному дроновому террору Измаила. В результате атаки погибли три человека, разрушены частные и многоквартирные дома. Вспыхнули пожары.
Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, по югу Одесской области россияне запустили ударные беспилотники. Работа сил противовоздушной обороны продолжалась долго и напряженно.
В результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадало 11 человек, среди которых один ребенок.
Повреждены частные и многоквартирные дома, надворные постройки, здания, автомобили.
В результате атаки вспыхнуло несколько пожаров, которые оперативно ликвидировали спасатели. Один из домов обрушился.
Правоохранители фиксируют последствия террористического акта россиян. Людям оказывается вся необходимая помощь.
В последнее время россияне постоянно терроризируют наш регион. Вчера ночью Одесский район был атакован ракетами и беспилотниками, большинство вражеских целей было уничтожено. В результате атаки погибла женщина, повреждены здания и автомобили.