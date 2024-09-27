Утром россияне массово атаковали Измаил: разрушены жилые дома, есть погибшие и раненые

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, по югу Одесской области россияне запустили ударные беспилотники. Работа сил противовоздушной обороны продолжалась долго и напряженно.

В результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадало 11 человек, среди которых один ребенок.

Повреждены частные и многоквартирные дома, надворные постройки, здания, автомобили.

В результате атаки вспыхнуло несколько пожаров, которые оперативно ликвидировали спасатели. Один из домов обрушился.

Правоохранители фиксируют последствия террористического акта россиян. Людям оказывается вся необходимая помощь.

В последнее время россияне постоянно терроризируют наш регион. Вчера ночью Одесский район был атакован ракетами и беспилотниками, большинство вражеских целей было уничтожено. В результате атаки погибла женщина, повреждены здания и автомобили.