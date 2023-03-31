Измаил может стать спортивной столицей Одещины

Недавно в Измаиле, в новом Дворце спорта, прошел чемпионат Украины по гандболу. В столицу Украинского Придунавья приехали команды высшей лиги из Хмельницкого, Харькова, Сум, Полтавы, Винницы, Броваров. Это стало большим событием для всего региона.

Напомним, что реконструкция Дворца спорта велась более 10 лет. Спортивный объект был сдан в эксплуатацию и открыт президентом Украины Владимиром Зеленским в конце 2021 года.

Первое спортивное событие было приурочено ко Дню соборности Украины и прошло 21 января 2022 года – это был товарищеский матч по гандболу между командами из Белгород-Днестровского и Болградского районов. И вот сегодня Измаил становится местом проведения чемпионатов всеукраинского уровня.

Комплекс может вывести спорт в Придунавье на новый уровень

Тренеры, активисты физкультурного движения, развивающие различные виды спорта в громадах Измаильского района, надеются, что Дворец станет локомотивом, который выведет спортивное движение в Придунавье на новый уровень.

Валерий Крэчун, тренер Ренийской ДЮСШ по боксу

— Мы очень рады, что в Измаиле открылся Дворец спорта, где, в частности, есть прекрасный зал для занятий боксом, там установлен олимпийский ринг.

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Недавно мы говорили с коллегами из Измаила, что необходимо объединять силы. Возможно, создать ассоциацию бокса Бессарабии. Ведь для каждого юного спортсмена очень важно бывать на сборах, тренироваться со сверстниками. Выезды на сборы в Одессу — это очень дорого: 800-900 гривен в день, плюс дорога. И все – за счет родителей. Целесообразнее организовать сотрудничество секций и клубов по боксу у себя дома, на юге Одесчины. Мы уже это иногда практикуем: измаильчане приезжают на тренировки в Рени, мы возим детей в Измаил. Думаю, эту практику надо развивать, она даст положительный результат.

Мария Голубова, директор Вилковской ДЮСШ

— Я еще не видела этот Дворец, но очень рада тому, что он открыт: спортивных объектов должно быть как можно больше. Ведь дети сначала приходят в маленькие спортзалы, в спортшколы, в такие дворцы, а потом лучшие из них идут в профессиональный спорт. У нас не будет олимпийцев, если не вкладывать средства в детский спорт.

Тем временем с инвентарем в спортивных школах очень плохо. Лодка (гребля на байдарках и каноэ) должна жить 36 месяцев, после чего я имею право ее списать, а у нас есть лодки, которым 60 лет. И форма, которую 33 года назад нам купили спонсоры ко Дню флота, а мы ее до сих пор используем. За собственные средства и с помощью родителей построили эллинг, продолжаем покупать лодки. Мы – оптимисты, и держимся на своем энтузиазме.

Очень важно, что в спортшколы и спорткомплексы приходят переселенцы, приводят своих детей. У нас, в Вилковской ДЮСШ, например, занимаются 15 детей из семей переселенцев, и родители со слезами на глазах благодарят за возможность отвлечь детей от страшных реалий.

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Александр Данилов, руководитель группы теннисистов города Рени

— Большим теннисом в Рени занимаются и мужчины, и женщины. Периодически мы выезжаем к своим друзьям-спортсменам в Измаил, соревнуемся.

Мне рассказывали, что и в новом Дворце спорта созданы условия для занятий большим теннисом — это радует.

Согласен с тем, что все спортивные базы Придунавья должны работать на развитие спортивного и физкультурного движения, которым должны быть охвачены все, от мала до велика. Надеюсь, что государственные мужи, которые решают и координируют эти вопросы, выстроят правильную политику.

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