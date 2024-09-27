В Измаиле объявлен траур: празднование Дня города отменили

Об этом сообщил городской голова измаила Андрей Абрамченко.

В день траура на всей территории города будет приспущен Государственный флаг Украины на зданиях и сооружениях органов власти, всех предприятий, учреждений и организаций, а также отменены все праздничные мероприятия по случаю Дня города.

Читайте также: В Одессе от обстрела погиб 21-летний морской пограничник

Пострадавшим измаильцам оказывают помощь

Городская громада оказывает необходимую помощь пострадавшим от дроновой атаки утром 27 сентября. Повреждения получили много жилых домов. Полностью разрушено жилье многодетной семьи, где есть 2-месячный малыш.

Андрей Абрамченко рассказал, что семьи, нуждающиеся в крыше над головой, будут размещены в определенных коммунальных учреждениях и обеспечены всем необходимым. Прием людей, которым некуда идти, уже начат.

Вещи из поврежденного жилья будут помещены на хранение в складские помещения — транспорт для этого предоставляется.

Желающим оказать помощь пострадавшим стоит обратиться по адресам размещения на ул.Кафедральная, 20, и ул.Придунайская, 441, или в управление труда и социальной защиты населения, или в бывший центр досуга «Портовик», где сейчас размещена миссия Красного Креста.

Как сообщалось, сегодня ранним утром российский агрессор в очередной раз атаковал Измаил дронами, в результате чего пострадали инфраструктурные объекты и жилые дома. Три человека погибли, ранения различной степени тяжести получили 14 мирных граждан.