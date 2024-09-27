Новости Одессы и Одесской области

Атака на Измаил: количество раненых возросло, среди них — дети (фото)

Атака на Измаил: количество раненых возросло, среди них — дети (фото)

В результате вражеского обстрела Измаила утром 27 сентября погибли 3 человека, еще 14 ранены, среди которых 3 детей. Повреждения получила гражданская инфраструктура.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Пострадали двое мальчиков 3 и 13 лет и 14-летняя девочка. Информация о других пострадавших уточняется.

Как сообщалось ранее, разрушены частные и многоквартирные дома, пострадали хозяйственные постройки и автотранспорт.

атака на Измаил

Возникшие в результате пожары были оперативно потушены спасателями.

атака на Измаил

Измаильской окружной прокуратурой начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

атака на Измаил

На местах атаки работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, которые фиксируют последствия обстрелов.

атака на Измаил

 

В Воздушном Командовании «Юг» сообщили, что над Одесской области уничтожили 22 «шахеда» — это почти все сбитые цели сегодняшней ночью. Всего над Украиной 27 сентября сбито 24 из 32 запущенных «шахедов».

Фото — ГСЧС, Одесская областная прокуратура

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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