Атака на Измаил: количество раненых возросло, среди них — дети (фото)

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Пострадали двое мальчиков 3 и 13 лет и 14-летняя девочка. Информация о других пострадавших уточняется.

Как сообщалось ранее, разрушены частные и многоквартирные дома, пострадали хозяйственные постройки и автотранспорт.

Возникшие в результате пожары были оперативно потушены спасателями.

Измаильской окружной прокуратурой начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

На местах атаки работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, которые фиксируют последствия обстрелов.

В Воздушном Командовании «Юг» сообщили, что над Одесской области уничтожили 22 «шахеда» — это почти все сбитые цели сегодняшней ночью. Всего над Украиной 27 сентября сбито 24 из 32 запущенных «шахедов».

Фото — ГСЧС, Одесская областная прокуратура