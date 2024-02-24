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24 февраля: вторая годовщина полномасштабного вторжения россии и другие события этого дня

24 февраля: вторая годовщина полномасштабного вторжения россии и другие события этого дня

24 февраля – это день, когда можно отпраздновать разные события, имеющие значение для разных людей. Среди них и День бармена, и рождение лотереи.

Всемирный день бармена

Празднуется для увековечения профессиональных барменов и их вклада в создание атмосферы и предоставление качественного обслуживания в барах и ресторанах.

Всемирный день глотателей мечей

Этот праздник посвящен искусству фехтования и боевым искусствам. В этот день чествуют спортсменов и практиков этих видов активности.

Начало полномасштабного вторжения россии в Украину

Это событие, вызывающее мировую обеспокоенность и реакцию международного сообщества, начало серьезного конфликта с тяжелыми последствиями.

День рождения лотереи

Празднуется для чествования и празднования начала деятельности лотерей как формы игрового развлечения и возможности выиграть призы.

Именины 24 февраля

24 февраля именины празднуют: Гавриил, Всеволод, Егор, Дмитрий, Захар.

Кто из известных людей родился 24 февраля

В этот день родились:

  • 1463 год: Джованни Пико делла Мирандолла, итальянский мыслитель-гуманист;
  • 1597 год: Венсан Вуатюр, французский поэт и член Французской академии;
  • 1619 год: Шарль Лебрен, французский живописец;
  • 1836 год: Винслов Гомер, основатель реалистической живописи в США;
  • 1842 год: Арриго Бойто, итальянский композитор и поэт, автор либретто в оперы Джузеппе Верди;
  • 1863 год: Порфирий Молчанов, украинский композитор и педагог;
  • 1865 год: Иван Липа, украинский общественный и политический деятель, писатель;
  • 1885 год: Станислав Виткевич, польский эссеист, драматург, философ и художник;
  • 1898 год: Курт Танк, немецкий авиационный конструктор и летчик-испытатель;
  • 1917 год: Татьяна Яблонская, украинская художница;
  • 1930 год: Григорий Чапкис, хореограф и заслуженный артист Украины;
  • 1932 год: Мишель Легран, композитор, джазовый пианист и дирижер;
  • 1955 год: Стив Джобс, американский предприниматель, основатель и генеральный директор Apple Inc;
  • 1955 год: Ален Прост, французский автогонщик;
  • 1958 год: Сильвия Пфейфер, бразильская актриса «мыльных опер».

Памятные даты 24 февраля

  • 1457 год: Появление первого письменного упоминания о селе Репинное, Межгорского района Закарпатской области;
  • 1466 год: В Брюгге (Бельгия) проходит первая известная лотерея, организованная вдовой фламандского художника Яна ван Эйка;
  • 1768 год: В Варшаве Россия и Польша заключают договор по так называемому диссидентскому вопросу;
  • 1824 год: Правительство Ее Величества королевы Великобритании объявляет войну Бирме;
  • 1807 год: Папа Римский Пий VII подписывает буллу In universalis Ecclesiae regimine, восстанавливающую Галицкую митрополию;
  • 1881 год: Начинается строительство Панамского канала;
  • 1887 год: Париж и Брюссель становятся первыми столицами, объединенными телефонной связью;
  • 1918 год: Эстония провозглашает свою независимость;
  • 1919 год: Правительства Украины и Польши подписывают соглашение о перемирии;
  • 1938 год: В продажу поступает зубная щетка со щетиной из нейлона;
  • 1942 год: Начинает вещание радиостанция «Голос Америки» (на немецком языке);
  • 1955 год: В Багдаде подписывают договор (Багдадский пакт) между Ираком и Турцией, к которому впоследствии присоединяются Великобритания, Иран и Пакистан;
  • 1961 год: Торжественно открывают аэропорт Орли в Париже;
  • 1985 год: Проходят последние выборы в Верховном Совете СССР;
  • 1992 год: Украина устанавливает дипломатические отношения с Республикой Бангладеш;
  • 1999 год: Латвия становится полноправным членом ВТО (Всемирной торговой организации);
  • 2008 год: Фидель Кастро официально подает в отставку с поста главы правительства Кубы;
  • 2011 год: Киевское «Динамо» на стадионе «Динамо» побеждает «Бешикташ» со счетом 4:0 и проходит в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА;
  • 2018 год: Победителем украинского отбора песенного конкурса Евровидения становится MELOVIN, представлявший страну в Португалии с песней «Under The Ladder».
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Редакция ПРОФИЛЬ

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