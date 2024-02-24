24 февраля: вторая годовщина полномасштабного вторжения россии и другие события этого дня

Всемирный день бармена

Празднуется для увековечения профессиональных барменов и их вклада в создание атмосферы и предоставление качественного обслуживания в барах и ресторанах.

Всемирный день глотателей мечей

Этот праздник посвящен искусству фехтования и боевым искусствам. В этот день чествуют спортсменов и практиков этих видов активности.

Начало полномасштабного вторжения россии в Украину

Это событие, вызывающее мировую обеспокоенность и реакцию международного сообщества, начало серьезного конфликта с тяжелыми последствиями.

День рождения лотереи

Празднуется для чествования и празднования начала деятельности лотерей как формы игрового развлечения и возможности выиграть призы.

Именины 24 февраля

24 февраля именины празднуют: Гавриил, Всеволод, Егор, Дмитрий, Захар.

Кто из известных людей родился 24 февраля

В этот день родились:

1463 год: Джованни Пико делла Мирандолла, итальянский мыслитель-гуманист;

1597 год: Венсан Вуатюр, французский поэт и член Французской академии;

1619 год: Шарль Лебрен, французский живописец;

1836 год: Винслов Гомер, основатель реалистической живописи в США;

1842 год: Арриго Бойто, итальянский композитор и поэт, автор либретто в оперы Джузеппе Верди;

1863 год: Порфирий Молчанов, украинский композитор и педагог;

1865 год: Иван Липа, украинский общественный и политический деятель, писатель;

1885 год: Станислав Виткевич, польский эссеист, драматург, философ и художник;

1898 год: Курт Танк, немецкий авиационный конструктор и летчик-испытатель;

1917 год: Татьяна Яблонская, украинская художница;

1930 год: Григорий Чапкис, хореограф и заслуженный артист Украины;

1932 год: Мишель Легран, композитор, джазовый пианист и дирижер;

1955 год: Стив Джобс, американский предприниматель, основатель и генеральный директор Apple Inc;

1955 год: Ален Прост, французский автогонщик;

1958 год: Сильвия Пфейфер, бразильская актриса «мыльных опер».

Памятные даты 24 февраля