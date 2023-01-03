Не любуйтесь, а торгуйтесь: колоритный квартал на одесской Торговой (фоторепортаж)

По дороге к Новому рынку имеется колоритный квартал. Ну очень колоритный! Что там происходит? Там происходит то, что и на всей Торговой. Там торгуют. Назвала бы я этот квартал «филиалом Староконного», но разве передашь весь колорит одной фразой?

– Ну что вы, женщина, все ходите и смотрите? – немного «нервенно» интересуется продавец.

– Любуюсь… – неуверенно отвечаю, понимая, что здесь не очень жалуют людей с фотоаппаратом.

– А вы не любуйтесь, вы торгуйтесь! – следует настоятельное пожелание.

А как же не любоваться, если еще недавно здесь располагалось пара-тройка «торговых точек», а сейчас получился целый рынок, именуемый «подорожником»? Как не любоваться, если никак невозможно перечислить, чем именно здесь торгуют? Ведь ассортимент бывает совершенно неожиданным: рядом с «бывалыми» сапогами красуются украшения, а все это и еще кое-что дополняет некое «полотно», изображающее даму, приятную во всех отношениях?

Еще два шага – и вот вам ложки-вилки-ножи, а неподалеку – швейная машинка из ну очень раньших времен, которая «шьет, как бешеная».

Да, все это походит на уменьшенную копию нашего Староконного, только торгуют здесь каждый день, а не только по субботам-воскресеньям. К тому же «подорожник» на Торговой разросся, его ассортимент возрос, а если что не удалось выставить, так приложены объявления, что еще имеется в наличии и можно приобрести чуть позже…

Вы за продуктами на Новый и просто мимо проходите? Вам это вряд ли удастся: все равно остановитесь, присмотритесь к чему-то, о чем-то вспомните. Потому как этот самый рынок-подорожник – еще и выставочный зал под открытым небом, где вещицы из прошлого постучались в наше сегодня…

И да, в который раз подумалось, что Торговая – это та самая старая одесская улица, которой ну очень посчастливилось с названием. Ее и в советские времена (тогда она именовалась Красной гвардии) называли только Торговой, потому что ну очень уж в точку получилось.

Кстати, в декабре 2018 года (еще до ковида, еще до войны) «Одесская жизнь» подробно рассказывала о нашей Торговой. И снова подумалось: как же много на ней успело с той поры измениться…

Читайте также: Одесская улица Михайловская: смешение жанров, стилей и настроений

Мария Котова

Фото автора