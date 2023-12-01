Если ошиблись в платежке за газ: можно ли вернуть деньги?

Как пояснили в газовой компании, для возврата средств или переноса их на правильный счет достаточно написать заявление в произвольной форме на возврат переплаты, сделать четкое фото чека с ошибочной оплатой и передать их одним из способов:

на электронную почту [email protected];

почтой по адресу: 25009, г. Кропивницкий, получатель ООО ГК «Нафтогаз України».

Также плательщику необходимо добавить в пакет документов копию паспорта и идентификационного кода.

Важно: если средства необходимо вернуть на карту, отправьте справку с реквизитами банка, а чтобы перенести деньги на верный лицевой счет – заявление о переносе.

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