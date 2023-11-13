Показания счетчика газа: что делать если передали их неправильно?

Как отмечают в газовой компании, при передаче ошибочных показаний нужно обратиться к своему оператору газораспределительной станции (ГРС), чтобы осуществить корректировку. Это можно сделать с помощью онлайн сервисов.

Если облгаз входит в группу Нафтогаза, то передать правильные данные можно в Контакт-центре. Для этого нужно позвонить на горячую линию по номерам: 066 300 2 888 (Водафон), 098 300 2 888 (Киевстар) или 093 300 2 888 (Лайфсел). Чтобы связаться с оператором, нужно нажать «8» и объяснить сотруднику онлайн-службы ситуацию, а также сообщить ему правильные показания.

Кроме того, клиенты также могут воспользоваться чат-ботом NaftogazGasSupply в Facebook Messenger. В заявлении нужно описать сложившуюся ситуацию, указать данные потребителя, номер счетчика и правильные показания.

Сообщить о проблеме украинцы могут и по электронной почте. Для этого следует написать письмо со всей информацией и отправить его по адресу [email protected].

Ранее мы объясняли, почему украинцы начали получать три платежки за газ.

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