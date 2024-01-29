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Тарифы на электричество для украинцев вырастут уже в этом году: когда и на сколько

Тарифы на электричество для украинцев вырастут уже в этом году: когда и на сколько

Тариф на электроэнергию в Украине может быть повышен в два раза уже к сентябрю. К этому непопулярному решению украинские власти подталкивают наши партнеры. 

О повышении тарифа на электроэнергию сообщил народный депутат, член парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк в интервью «Телеграф».

Он отметил, что в сентябре 2023 года Украина получила публичное письмо от Белого дома с перечнем реформ, которые нужно выполнить, чтобы в дальнейшем получать финансовую и военную помощь от США.

По его словам, среди перечня реформ были также изменения сектора энергетики — либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию. И для населения, и для коммунальных предприятий. По этой реформе отведен дедлайн 12 месяцев, то есть она должна быть завершена до сентября 2024 года.

Нагорняк отметил, что цена на электричество может вырасти примерно вдвое — чуть меньше, чем 6 гривен.

«Конечно, мы не знаем, как это будет на практике, но краткосрочные реформы из списка были выполнены без опозданий. В частности, увеличение количества детективов НАБУ, расширение их полномочий»,  — отметил Сергей Нагорняк.

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Сергей Нагорняк

Что даст повышение тарифов?

По словам Сергея Нагорняка, фактически, каждого без исключения украинца дотируют две государственные компании — «Энергоатом» и «Укргидроэнерго». Рыночная цена на электроэнергию составляет от 5 до 6 гривен за киловатт-час, и это без учета тарифа на диспетчеризацию и доставку. Тариф для населения за потребленную электроэнергию — 2 гривны 64 копейки, то есть население дотируют примерно на 120 миллиардов гривен.

Либерализация тарифов позволит государственным компаниям перестать дотировать население и за год аккумулировать средства для начала достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции, а «Укргидроэнерго» — начать строительство Каневской ГАЭС мощностью 1000 МВт, стоимость которой оценивается в 1,2 млрд долларов США.

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Нардеп подчеркнул, что важно оставить субсидирование для тех категорий лиц, у которых нет возможности платить такую цену:

«Государство вместе с нашими партнерами должно в таком случае подставить плечо людям! Но мы должны понимать, что государство не может дотировать всех без исключения».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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