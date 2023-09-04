В Балте впервые за сто лет зазвучал орган

Балта – это маленький Ватикан. А восстановленный костел Святого Станислава – это часть Европы у нас, в Украине, — так характеризуют балтяны события, которые в последнее время произошли в городе.

Костел Святого Станислава в городе Балта два дня подряд – 2 и 3 сентября – принимал гостей. И для этого имелись свои радостные причины.

Во-первых, состоялось освящение обновленного костела и алтаря.

Во-вторых, отмечалось 30-летие возвращения храма в приходском сообществе после тяжелых лет коммунистического режима.

В-третьих, впервые почти за столетие Балта была очарована органной музыкой.

Важные события всколыхнули город

Радость и гордость за восстановление старинного культового сооружения привели балтян и гостей города в храм. Среди них были не только прихожане, но и миряне, которые пришли разделить этот светлый исторический миг.

Святую Мессу возглавил Его Преосвященство епископ Бронислав Бернацкий. Вместе с настоятелем прихода Святого Станислава епископа и мученика в Балте отцом Даниэлем Кулаковским присутствовали священники из разных епархий Украины и Польши. Интересно, что тридцать лет назад Бронислав Бернацкий освящал костел при его возвращении прихожанам.

Также была презентована книга «История костела Святого Станислава». Ее составителями стали Наталья Меленишин, Галина Ступак, Александр Таскин, Ольга Черненко.

Величественный алтарь из гранита установлен по проекту польского архитектора Марка Холевски. Все изделия из гранита смастерила семья Своровских из города Коростышев. В настоящее время продолжается реставрация и написание икон художниками из Харькова Наталией Порубинской и Романом Крайнюком.

А потом зазвучал орган

Первая часть концерта, где звучали классические произведения, была подготовлена ​​преподавателями Балтской детской школы искусств.

Во втором отделении звучал орган. Казалось, что музыка пленила храм. Это наслаждение подарили присутствующим директор Школы искусств Елена Заянчуковская и Вероника Струк — органистка Кафедрального Собора святого Павла Немецкой Евангелично-Лютеранской Церкви и Национальной Оперы в Одессе, директор Международного Органного Фестиваля имени Теофила Рихтера (город Одесса). Вероника является выпускницей Государственной Консерватории и Музыкальной Академии в Райнсберге (Германия). Стажировалась у румынской органистки Урсулы Филиппи.

Звучали симфонические и органные произведения великих композиторов Иоганна Себастьяна Баха, Франца Шуберта, Мирослава Скорика, Макса Регера.

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