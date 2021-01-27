Необычная выставка открылась в эти январские дни в Одессе на Французском бульваре, в зале городской библиотеки №33. Она рассказывает о судьбе немецких переселенцев в Украине с начала ХIХ столетия и до наших дней.

От «дикого поля» до Степовой Украины

Переселение иноземцев в Российскую империю началось еще в 1763 году, в соответствии с манифестом Екатерины II. По условиям этого документа, иностранцы приглашались на постоянное проживание в Россию на льготных условиях. Однако только в начале XIX века, когда император Александр I гарантировал своим манифестом поселенцам-колонистам благоприятные условия, начинается интенсивное переселение немцев на земли Причерноморья.

Первая немецкая колония Гросс-Либенталь (ныне село Великодолинское Овидиопольского района) возникла в 1803 году. С этого события и начинается история немецких переселенцев на Одесчине. Немецкие колонисты энергично развивали экономику края. Особенно успешными были их достижения в области хлебопашества, виноградарства, животноводства, шелководства и выращивания табака.

За какие-то 25 лет «дикое поле» превратилось в Степовую Украину, самую процветающую провинцию страны, хотя справедливо было бы ее назвать и украинской Германикой со столицей в Одессе.

Лучшее пиво и плуги делали немецкие переселенцы

В развитии Одессы весьма заметны немецкие инициативы. Недавние граждане Германии стали тут первыми оптиками, оружейниками, фармацевтами и ювелирами. Немцы основали в Одессе такие отрасли промышленности, как мыловарение, производство часов, пивоварение.

Немецкие фабриканты впервые на юге Украины освоили производство красок и лаков, рубероида и асфальта. Завод сельскохозяйственных орудий Иоганна Гена был крупнейшим в Российской империи производителем плугов, а судостроительный и судоремонтный завод с литейным производством Беллино-Фендериха был самым большим на юге промышленным предприятием.

В прошлом практически не было этнических конфликтов между немцами и украинцами. Причина состояла в том, что оба народа были близки по своему менталитету как сельские хозяева Степовой Украины, поэтому мирно соседствовали и строили свои отношения на взаимовыгодной основе. Большинство успешных сельских хозяев-украинцев прошли школу рационального хлебопашества у своих соседей – немцев-колонистов.

Все это способствовало экономическому развитию Украины. Однако Первая мировая война и Октябрьская революция оказали отрицательное влияние на отношение к немцам со стороны коммунистических властей, как в России, так и в Украине. Сам украинский народ, ставший в годы Октябрьской революции, голодомора, военного лихолетья жертвой разного рода социально-политических экспериментов коммунистов, не несет ответственности за геноцид немцев.

Из Казахстана немцы вернулись в Украину

Создание суверенной украинской державы открывало широкие возможности для возрождения немецких сел в Северном Причерноморье, позволило части немцев из восточных областей России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана вернуться в Украину.

Уже в середине 1990-х годов, по решению первого президента Украины Леонида Кравчука, была реализована программа по переселению немцев из Казахстана, куда они были выселены во время Второй мировой войны. В рамках совместной украинско-германской программы им разрешили вернуться на родину своих предков.

Для этого в поселках Доброалександровка, Новоградовка, Петродолинское Овидиопольского района и в поселке Кудрявка Березовского района были построены современные дома. В поддержание переселенцев германская сторона вложила 44 миллиона евро, а Украина занималась строительством и урегулированием всех правовых вопросов.

Однако в силу определенных обстоятельств большинство немецких переселенцев предпочли переехать на постоянное местожительство в Германию. Вслед за этим были свернуты и культурные программы. Сегодня эти связи нужно восстанавливать и развивать на новом уровне и в новом качестве.

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