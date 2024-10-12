Артрит пальців: у чому його небезпека

Якщо у вас вранці почали затікати кисті рук і в них з’явилося відчуття скутості, ніби на пальці натягнули надто вузьку рукавичку, це можуть бути початкові ознаки артриту дрібних суглобів.

Чому виникає артрит і як з ним боротися, розповіла ревматолог вищої категорії Наталія Герасименко.

Чому жінки хворіють частіше?

Артрит – це хронічне запальне захворювання суглобів, яке вражає насамперед суглобовий хрящ. Артрит пальців – периферичний вид патології, який зачіпає дрібні суглоби кистей (частіше) і стоп (рідше). При цьому від дегенеративного процесу зазвичай першими страждають хрящі між фалангами пальців. Вони поступово руйнуються, внаслідок чого кістки починають стикатися одна з одною, що спричиняє біль та обмежує рухливість суглоба.

Артритне ураження пальців – досить поширена патологія, яка може виникнути у будь-якому віці. Але частіше за інших пацієнтів на запалення пальців рук страждають жінки вікової категорії понад 50 років. Це пояснюється тим, що вони порівняно з чоловіками виконують більше дрібної одноманітної роботи руками, що дає підвищене навантаження на суглоби пальців (готування їжі, прибирання, рукоділля тощо). Другий фактор ризику для жінок – зміна гормонального фону у період менопаузи, оскільки на розвиток артриту впливає дефіцит естрогену.

Артрит: у чому причина?

Найпоширеніші причини розвитку запалення суглобів пальців – це системні захворювання сполучної тканини (червоний вовчак, ревматоїдний артрит), порушення обміну речовин (при цукровому діабеті, подагрі) та різні інфекції (туберкульоз, хламідіоз, герпес, кір).

Провокуючими факторами можуть стати і переохолодження, сильний стрес, наявність плоскостопості та зайвої ваги, гормональні збої, часті застуди.

Викликати артрит пальців можуть також травми стоп і кистей: спортивні або побутові, особливо такі, що повторюються або залишилися без лікування. Але саме після гострих травм є дуже високий шанс позбавитися артриту повністю, без переходу хвороби у хронічну стадію.

Крім того, у розвитку запалення відіграють роль спадкова схильність та вікові зміни.

Як проявляється артрит пальців?

Симптоми артриту пальців рук і ніг бувають різними і залежать від характеру запального процесу (гострий, підгострий, хронічний) та причини, що спричинила захворювання. Першими ознаками є ниючий біль, що спочатку виникає лише при русі кистей або стоп; дискомфорт та скутість в уражених пальцях вранці, реакція суглобів на зміну погоди, перепади атмосферного тиску, вогкість.

На наступних етапах виникають набряки та почервоніння шкіри над запаленими ділянками, порушення суглобової функції, збільшення кісточок пальців, посилення болю, який починає турбувати навіть у стані спокою. Характерною є також поява відчуття тертя, клацань або хрускоту в уражених суглобових зчленуваннях.

Запальний процес може супроводжуватися погіршенням загального самопочуття: підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю, нездужанням.

За відсутності лікування хвороба переходить у хронічну стадію і призводить до незворотної деформації пальців (кривизна, шишки, вузли), втрати працездатності та навіть базових навичок самообслуговування (при артриті пальців рук). Загалом що довше протікає артрит, то вищим є ризик розвитку ускладнень.

Із запаленням впорається імбир

Для «проблемних» суглобових хрящів корисним є імбирний чай. Щоб приготувати його, додайте у чашку окропу кілька пластинок свіжого кореня імбиру розміром з ніготь, мед і корицю за смаком, дайте настоятися. Пийте регулярно, як звичайний чай.

Що робити, якщо у вас артрит?

При появі больових відчуттів та скутості у дрібних суглобах кистей або стоп потрібно якомога раніше звернутися до лікаря (ревматолога або хірурга). Діагноз встановлюється на підставі характерних симптомів і підтверджується даними аналізів крові, рентгенографії та УЗД суглобів.

Терапія при артриті має бути комплексною, що впливає як на суглоби, так і на організм в цілому. Зазвичай призначаються хондропротектори, знеболювальні, протизапальні, антигістамінні та судинорозширюючі препарати, за необхідності – антибіотики та гормональні засоби. При цьому медикаменти можуть бути у вигляді таблеток, ін’єкцій, мазей або гелів.

Друга обов’язкова складова лікування – фізіотерапія. Але багато чого залежить і від способу життя пацієнта, перш за все – дотримання дієти. Важливо уникати продуктів, які провокують або посилюють біль та набряк у суглобі. Це помідори, баклажани, перець, цибуля, кава, свинина, бобові, цитрусові, консерви, гострі спеції, вино, пиво.

Ірина ЛЕБЕДИНЕЦЬ