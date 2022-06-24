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Волшебство по-одесски: три события – ради одной Победы

Волшебство по-одесски: три события – ради одной Победы

Концерт по-одесски во времена, когда идет война… Плюс выставка карикатур на злобу дня, плюс драгоценные экспонаты из личной коллекции. При этом слушать золотые голоса и любоваться сразу двумя выставками можно совершенно бесплатно. А по возможности – внести свой посильный вклад в общую «кассу». Все деньги пойдут не просто во благо, они собираются в помощь нашей одесской Теоробороне.

Артисты Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного собрались во Всемирном клубе одесситов (ВКО), чтобы подарить одесситам хоть немного радости, а заодно Театральный батальон нашей Музкомедии порадовал не только концертом, но и сразу двумя выставками.

Ах, эти голоса!.. Ах, эти выставки!.. Волшебство по-одесски – сразу три события ради нашей Победы.

Худрук одесской Музкомедии

Елена Редько

Выставка колокольчиков
Выставка колокольчиков2
Выставка колокольчиков3

Обе выставки благотворительные. Это выставка колокольчиков из личной коллекции директора-художественного руководителя театра Елены Редько и заведующего художественно-постановочной частью карикатур Андрея Шишкина.

Выставка карикатур9

Андрей Шишкин

Концерт прошел на «ура!». Сольные номера и сцены из спектаклей вызывали и смех, и печаль, и, главное, необыкновенное единение и веру в главное на сегодняшний день – нашу Победу. И даже начавшаяся воздушная тревога не смогла испортить ни исполнителям, ни гостям-зрителям приподнятого настроения.

Концерт во Всемирном клубе одесситов
Концерт во Всемирном клубе одесситов12
Концерт во Всемирном клубе одесситов2
Концерт во Всемирном клубе одесситов3
Концерт во Всемирном клубе одесситов4
Концерт во Всемирном клубе одесситов5
Концерт во Всемирном клубе одесситов6
Концерт во Всемирном клубе одесситов7
Концерт во Всемирном клубе одесситов8
Концерт во Всемирном клубе одесситов9
Концерт во Всемирном клубе одесситов11

И так не хотелось расходиться после концерта… Хотелось постоять возле каждой талантливой карикатуры, рассказывающей о дне сегодняшнем сквозь призму иронии, прикоснуться к каждому волшебному колокольчику (со своим эксклюзивным голосом!) из представленной коллекции.

Выставка карикатур
Выставка карикатур2
Выставка карикатур3
Выставка карикатур8
Выставка карикатур4
Выставка карикатур5
Выставка карикатур6
Выставка карикатур7

«Во славу Украине, во имя нашей победы мы продолжаем Благотворительные мероприятия с участием лучших одесских артистов! На всю сумму собранных благотворительных взносов ВКО приобретает бронежилеты и все необходимое для бойцов территориальной обороны Одессы», – сообщают в ВКО.

Концерт закончился, одесская Музкомедия, которая недавно открыла свои двери для зрителя, ждет одесситов в стенах театра. А вот познакомиться с обеими благотворительными выставками колокольчиков и карикатур (и приобрести понравившиеся) вы сможете в здании ВКО (ул. Маразлиевская, 7) до 14 июля.

Благотворительные взносы от продажи колокольчиков, карикатур и пожертвования, собранные во время концерта, будут использованы на нужды отрядов одесской Теробороны.

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Фото Марии Котовой, фото Елены Редько – пресс-служба Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного

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Редакция ПРОФИЛЬ

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