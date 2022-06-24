Волшебство по-одесски: три события – ради одной Победы

Концерт по-одесски во времена, когда идет война… Плюс выставка карикатур на злобу дня, плюс драгоценные экспонаты из личной коллекции. При этом слушать золотые голоса и любоваться сразу двумя выставками можно совершенно бесплатно. А по возможности – внести свой посильный вклад в общую «кассу». Все деньги пойдут не просто во благо, они собираются в помощь нашей одесской Теоробороне.

Артисты Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного собрались во Всемирном клубе одесситов (ВКО), чтобы подарить одесситам хоть немного радости, а заодно Театральный батальон нашей Музкомедии порадовал не только концертом, но и сразу двумя выставками.

Ах, эти голоса!.. Ах, эти выставки!.. Волшебство по-одесски – сразу три события ради нашей Победы.

Обе выставки благотворительные. Это выставка колокольчиков из личной коллекции директора-художественного руководителя театра Елены Редько и заведующего художественно-постановочной частью карикатур Андрея Шишкина.

Концерт прошел на «ура!». Сольные номера и сцены из спектаклей вызывали и смех, и печаль, и, главное, необыкновенное единение и веру в главное на сегодняшний день – нашу Победу. И даже начавшаяся воздушная тревога не смогла испортить ни исполнителям, ни гостям-зрителям приподнятого настроения.

И так не хотелось расходиться после концерта… Хотелось постоять возле каждой талантливой карикатуры, рассказывающей о дне сегодняшнем сквозь призму иронии, прикоснуться к каждому волшебному колокольчику (со своим эксклюзивным голосом!) из представленной коллекции.

«Во славу Украине, во имя нашей победы мы продолжаем Благотворительные мероприятия с участием лучших одесских артистов! На всю сумму собранных благотворительных взносов ВКО приобретает бронежилеты и все необходимое для бойцов территориальной обороны Одессы», – сообщают в ВКО.

Концерт закончился, одесская Музкомедия, которая недавно открыла свои двери для зрителя, ждет одесситов в стенах театра. А вот познакомиться с обеими благотворительными выставками колокольчиков и карикатур (и приобрести понравившиеся) вы сможете в здании ВКО (ул. Маразлиевская, 7) до 14 июля.

Благотворительные взносы от продажи колокольчиков, карикатур и пожертвования, собранные во время концерта, будут использованы на нужды отрядов одесской Теробороны.

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Фото Марии Котовой, фото Елены Редько – пресс-служба Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного