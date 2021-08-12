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Штамм коронавируса «Йота»: что о нем известно?

Штамм коронавируса «Йота»: что о нем известно?

В последнее время много говорят о разновидности COVID-19 под названием «Йота». Одни считают этот штамм очень заразным, другие говорят о высокой смертности от него.

Давайте разберемся, о чем идет речь и что думают специалисты.

Это какой-то новый штамм?

Вообще-то, нет. Штамм обнаружили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Тогда на его долю приходился каждый четвертый зарегистрированный случай. Потом его выявили в 52 штатах США, а также в 27 странах по всему миру.

В январе-феврале 2021 года штамм распространялся наиболее активно: со скоростью 1% в день, а потом пошел на спад.

Почему о нем заговорили только сейчас?

По всей видимости, это связано с результатами исследований, которые опубликовали на портале MedRxiv. Ученые определили, что смертность от этого штамма у людей от 45 до 64 лет составляет 82%. Кроме того, он на 15-25% заразнее, чем ранее зарегистрированные варианты и может обходить иммунитет у 10% ранее переболевших людей.

Исследования проводили на основе данных 2020 года, поэтому ученые не сравнивали «Йоту» с новыми разновидностями COVID-19.

Но «Йота» опаснее, чем «Дельта»?

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) так не думают. Технический руководитель ВОЗ Мария Ван Керхове сказала на брифинге 11 августа, что «Йота» не приводит к более тяжелому заболеванию и серьезным вспышкам заражений. По ее словам, в тех районах, где было много случаев «Йоты», теперь начинает господствовать «Дельта».

«Таким образом, штамм Дельта, кажется, преобладает над Йотой», — резюмировала руководитель ВОЗ.

Штамм «Дельта»: что известно о мутации коронавируса?

В Украине уже есть случаи заражения «Йотой»?

Минздрав и Национальная служба здоровья не упоминают об этой разновидности COVID-19. Сейчас идет подготовка к борьбе со штаммом «Дельта».

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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