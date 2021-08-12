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Вакцинация: как долго сохраняется иммунитет после прививки?

Вакцинация: как долго сохраняется иммунитет после прививки?

В мире уже почти девять месяцев идет вакцинация от коронавируса, но пока ученые не могут дать исчерпывающий ответ на один вопрос: как часто придется делать прививку. В ближайшем будущем некоторые страны намерены вводить населению еще одну дозу вакцины, чтобы усилить защитный эффект.

нитетДальше наиболее вероятным сценарием называют ежегодную ревакцинацию. Ученые выяснили, через какой промежуток времени после вакцинации эффективность препаратов начинает снижаться.

Ответ читатели узнают в инфографике.

вакцинация иммунитет

Инфографика: «Слово і Діло»

Ранее мы рассказывали о том, какие ограничения для непривитых от COVID-19 вводят другие страны.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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