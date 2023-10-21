Шкільні домашні завдання: чому за кордоном їх не задають?

Чи потрібні школярам домашні завдання?

Так, на думку американських педагогів, виконання завдання вдома не завжди корисне, адже переконливих доказів того, що домашня робота покращує успішність учнів, немає.

Дослідження показали, що у школярів молодших класів зв’язок між досягненнями та домашнім завданням відсутній взагалі, а для старших учнів вiн існує, але не сильний, і більше завдань не завжди призводить до більш високої оцінки.

Часто самі батьки закликають ставити їхнім дітям домашню роботу, аргументуючи це тим, що так вони можуть дізнатися, чому навчають їхню дитину. Проте це не єдиний спосіб, який допоможе показати рівень знань школяра.

На думку педагогів, батьки – перші вчителі дитини і вони не мають педагогічної освіти і не мають такого ж рівня знань. До того ж часто у дорослих існує думка, що якщо вони ходили до школи, то знають, як має проходити навчання.

«Ще одна причина, чому ми не даємо домашнє завдання додому – захисна. Наприклад, ми не хочемо, щоб батьки запроваджували традиційний алгоритм додавання з перегрупуванням до того, як вчителі не переконаються, що діти засвоїли матеріал, який вивчали у класі»,

– розповіла американська вчителька Кіммі Фінк.

Психологи: домашні завдання негативно впливають на дітей та їхніх батьків

А директор Центру дитячої психології Нової Англії та редактор дослідження про домашню роботу Стефан Дональдсон-Прессман назвав безліч доказів того, що домашні завдання негативно впливають на ставлення дітей до школи, їх оцінки, упевненість у собі, соціальні навички та якість життя.

Кіммі Фінк при цьому додала, що батькам, які потребують домашніх завдань для дітей, слід пам’ятати, що не всі сім’ї перебувають у такій ситуації, як і вони. Деякі батьки не працюють за графіком з 9 до 17, тому їм не вдається належним чином виконувати з дітьми завдання.

До того ж багато батьків не в захваті від того, що, приходячи додому після напруженого робочого дня, змушені ще боротися з дітьми за виконання домашнього завдання.

А що натомість?

Замість того, щоб нервово виконувати домашні завдання з дітьми, західні педагоги радить корисно провести час із сім’єю. Так, батьки з дітьми можуть:

слухати, як читають діти;

заохочувати дітей до реалізації проектів, якими вони захоплені;

забезпечити простір для неструктурованих ігор;

брати участь у позашкільних заходах, що розвивають соціально-емоційні навички та всебічний розвиток у дітей;

вечеряти всією сім’єю разом.

Як ви вважаєте, чи потрібно українським школам переймати такий досвід? Діліться своєю думкою у коментарях.

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Джерело: РБК-Україна