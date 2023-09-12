Одесские школьники могут бесплатно получить ноутбук для обучения: подробности

Школьники Одесщины могут дистанционно учиться на ноутбуках, которыми их обеспечит государство. Поскольку наша область находится в списке областей, где преобладает дистанционное образование.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
В сообщении говорится, что в современных условиях многие дети остаются не только без доступа к качественному образованию, но и без возможности узнать новую и интересную информацию или просто пообщаться с друзьями.
Чтобы у школьника была возможность получить ноутбук для обучения, родители должны написать соответствующее заявление в учебное заведение, где учится ребенок.
Важно держать связь именно со своим учебным заведением, потому что он решает, кто именно получит компьютерную технику после того, как она попадет в школу. Минобразования не решает, кто именно получит гаджет, и не может влиять на это решение, —
объяснили в МОН.
В первую очередь девайсами должны быть обеспечены следующие категории школьников:
- малообеспеченные или многодетные семьи;
- внутренне перемещенные дети;
- детей с особыми образовательными потребностями;
- детей с инвалидностью;
- детей, лишенных родительской опеки.
Также в Министерстве пояснили, если ноутбук сломался, родители ребенка должны обратиться в учебное заведение, которое является держателем ноутбука. Ремонт возлагается на учебное заведение и производится самостоятельно каждой школой. Но если ремонт невозможен или ноутбук, например, потерялся, в школе составляют специальный акт списания или потери ноутбука.
Кроме того, в МОН привели статистику потребностей ноутбуков среди учеников и учителей.
По нашим данным, 516 тысяч детей из самых уязвимых категорий и 82 тысячи учителей нуждаются в ноутбуках или планшетах для доступа к обучению, —
констатируют в МОН.
Также в Министерстве добавили, что до конца года в школы передадут 40 тысяч ноутбуков. В настоящее время уже передано 35 192 гаджета.
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Фото иллюстративное.