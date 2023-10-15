Опускали головой в туалет: как развлекаются школьники в Одесской области (видео)

Обидчиками оказались сыновья учительницы

Шокирующее видео издевательства над ребенком распространила в соцсетях одесская общественница Елена Ротари. На нем показано, как школьники окунают своего ровесника головой в туалетную яму, а затем заставляют его обнажить половые органы. Все происходящее они снимали на телефон.

Тут міг бути пост про допомогу ЗСУ, але, на жаль, я опублікую відео знущання з дитини на Одещині. Село Шевченкове Кілійської громади Ізмаїльського району. Тут десь півтора тижня тому учні 7-8 класів знущалися з хлопця, засовуючи його голову в вбиральню яму. Потім вони змусили його оголити статеві органи. Все це знімали на телефон. Обидва кривдника — це сини вчительки цієї школи. Через це мама хлопчика, з якого знущалися, не стала подавати заяву в поліцію. Вона не вірить у справедливість. Бо родина вчительки у селі заможна. Плюс це опубліковане відео відразу видалили із соціальних мереж і не хочуть надати розголосу. Після переглянутого відео я години дві не могла прийти до тями. Сьогодні знущаються з чужих дітей, а завтра з наших. Я дякую жителям села Шевченкове за небайдужість до цього випадку. До речі, десь місяць тому у Вилковому Одеській області через булінг у школі покінчила життя самогубством дівчинка. Просто наведу суху статистику на Одещині: за 9 місяців до територіальних органів поліції звернулось 10947 громадян, які повідомили про факти домашнього насильства. Серед потерпілих майже 600 дітей. Також, на жаль, було зареєстровано 58 кримінальних проваджень, пов’язаних із сексуальним насильством щодо дітей, серед них 8 зґвалтувань. Опубликовано Оленой Ротарі Воскресенье, 15 октября 2023 г.

«Оба обидчика – это сыновья учительницы этой школы. Поэтому мама мальчика, над которым издевались, не стала подавать заявление в полицию. Она не верит в справедливость. Ибо семья учительницы в селе зажиточная. Плюс это опубликованное видео сразу удалили из социальных сетей и не хотят предавать огласке»,

– пишет общественница.

В то же время благодаря неравнодушным жителям селя Шевченково видео распространилось и наделало шума в соцсетях.

Елена Ротари напоминает, что подобные случаи нельзя оставлять без внимания, ведь последствия могут быть трагическими:

«Сегодня издеваются над чужими детьми, а завтра над нашими.

Кстати, около месяца назад в Вилково Одесской области из-за буллинга в школе покончила жизнь самоубийством девочка.

Просто приведу сухую статистику в Одесской области: за 9 месяцев в территориальные органы полиции обратилось 10947 граждан, которые сообщили о фактах домашнего насилия. Среди пострадавших около 600 детей. Также, к сожалению, было зарегистрировано 58 уголовных производств, связанных с сексуальным насилием в отношении детей, среди них 8 изнасилований».

«Это ненормально»: как отреагировал на инцидент глава департамента образования

Инцидент в Шевченковской школе прокомментировал глава департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак.

По его словам, сразу же после разразившегося скандала на место выехали правоохранители и соответствующие службы.

Несмотря на то, что мама пострадавшего мальчика отказалась писать заявление в полицию, это сделала директор школы. Начато уголовное производство по факту жестокого обращения с детьми. Проводится служебная проверка.

«Один из тех ребят, кто является участником этого позорного безобразия, действительно сын учительницы. Он снимал все на телефон. Как утверждают в отделе образования и самой школе, учительница – порядочный человек, хороший специалист. Была шокирована произошедшим. Никакого сопротивления по расследованию с ее стороны не зафиксировано, это на комиссии подтверждено представителями правоохранительных органов. Ее судьбу определит служебное расследование. В настоящее время следствие продолжается»,

– написал Лончак сегодня на своей странице в Facebook.

Он также заверил, что взял ситуацию под свой личный контроль.

«У меня только пожелание родителям. Интересуйтесь: где, с кем и как проводят досуг ваши дети. Чем они живут, что их беспокоит, может быть, им банально не хватает внимания в семье. Конечно, школа не в стороне. Мы сотни раз проводим тематические уроки, классные часы, профилактические беседы на темы буллинга и не только привлекаем к воспитательным мероприятиям полицию. Однако все уходит из семьи. Какие ценности взрослые исповедуют, таковы в мир и несет ребенок. Если насилие там норма, извините… И молчать не надо! Потому что это ненормально»,

– добавил чиновник.

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Иллюстративное фото opentv.media