Народний самодіяльний фольклорний ансамбль «Кумоньки» села Шелехове Ананьївської громади відсвяткував 40-річний ювілей. Програма складалась із пісень, танців, гумористичних сценок та народних обрядів. Глядачам показали вже призабуту традицію приготування весільного посагу для нареченої, вироблення лляної і конопляної кужелі, техніку прядіння тощо.

Вперше самодіяльні артисти, об’єднані любов’ю до української народної творчості ентузіасткою Валентиною Беленок, виступили на сцені рідного клубу в березні 1985-го з постановкою «Українські вечорниці». Родзинкою концерту став запальний танок «Карапет», до якого долучилися навіть глядачі.

Сотні пісень і призи в конкурсах

Головними учасниками гурту є культпрацівники, педагоги та люди інших професій, які здебільшого є родичами чи кумами один одному. Саме тому колектив і отримав назву «Кумоньки».

Відтоді й почалося творче життя цього колективу, без участі якого не обходиться жоден культурний захід в Ананьївській громаді.

Шелехівські «Кумоньки», які 1993-го отримали звання народного ансамблю, – учасники багатьох фольклорних фестивалів, зокрема міжнародного фестивалю «Берегиня», що проходив у Луцьку, телевізійної програми «Сонячні кларнети». Торік сільський гурт вдало виступив на конкурсах «Серпневі заспіви» у Чорноморську, «Серце Карпат. Східниця» на Львівщині та інших майданчиках, виборовши призові місця.

Пісенний репертуар колективу нараховує добру сотню українських народних пісень.

Творчі родини – в одному ансамблі

Своїми милозвучними голосами чимало літ чарували глядачів Іван Мороз із дружиною Марією, Валентина Щербаченко з невісткою Надією, їхній родич Микола Галайка, подружжя Іван і Тетяна Мороз, артистки Галина Панасюк та Валентина Тимчаковська.

Марія Житкова виступала разом із невісткою Оленою, сином Володимиром та онучкою Мариною. «Золотий» голос колективу Іван Кушнір співав із донькою Тетяною, яка згодом заохотила й свою доньку Наталку та онучку Софійку Славинських. Остання, наймолодша співачка, яка мешкає з батьками у сусідньому Троїцькому Любашівської громади, – вже лауреатка численних міжнародних та всеукраїнських вокальних фестивалів.

Керівниця ансамблю Тетяна Діденко також долучила до концертної діяльності доньку Інну. Радують глядачів Лідія Демченко і Любов Дегтяренко з онучками Маринкою й Тетяною, Людмила Леліца з сестрою Наталкою Пазиченко та багато інших самодіяльних артистів.

Щиро люблять «Кумоньки» віртуоза-баяніста Романа Жуматія, який акомпанує своїм дівчатам ще з 1997 року.

Чимало юних учасників гурту надихнулись творчою кар’єрою. Так, онучка засновниці «Кумоньок» Валентини Беленок Ліза Ананченко, перейнявши від бабусі талант, спершу була солісткою ансамблю, а нині є активною учасницею німецького вокального колективу «Синергія». Свою творчу стезю, вже в Одесі, торує дзвінкоголоса Вікторія Грабовенко.

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