Ветераны, фронт и волонтеры: как работает Любашевская громада во время войны

Защитник Херсона занимается любашевскими ветеранами

Уроженец Чернобаевки подполковник Дмитрий Кузьменко оборонял Херсон от российской оккупации. Попав в плен, прошел через пытки. Чудом выжил, и после лечения переехал с семьей в Любашевку. С ноября этого года работает главным специалистом сектора ветеранской политики Любашевского поселкового совета, помогает ветеранам войны и их семьям решать насущные проблемы.

На торжествах по случаю празднования Дня Достоинства и Свободы подполковник Дмитрий Кузьменко за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Вручая ему высокую награду, начальник четвертого отдела Подольского районного ТЦК подполковник Виктор Свинарский отметил, что за время войны ему впервые выпала честь награждать живого Героя.

— Первого марта, когда российские войска уже полностью окружили Херсон, в городе не оставалось формирований ВСУ, кроме 124-й отдельной бригады теробороны, где я командовал 194-м батальоном. До этого успел приобрести боевой опыт, воюя в 2019-2020 годах под Красногоровкой и Марьинкой Донецкой области, — рассказал Дмитрий Кузьменко, — При обороне Херсона самые кровавые бои произошли одновременно в Сиреневом парке и в районе Белозерской площади. Мы с автоматами, гранатами и коктейлями Молотова отбивали атаки россиян. К сожалению, силы были неравны, и враг расстрелял наши позиции из тяжелого оружия.

Многие наши бойцы и добровольцы погибли, отдали жизнь за родной город. И если кто говорит, что Херсон сдался без боя, то это неправда!

Преодолев сопротивление херсонцев, оккупанты начали проверки и обыски. Многие бойцы попали в плен, многих замучили насмерть.

Комбат Кузьменко был арестован вместе с семьей. Пять дней боевого офицера пытали, пытаясь использовать его в своей пропаганде. Запугивали, что расстреляют жену и детей, если он сбежит из города.

После деоккупации Дмитрий Кузьменко обратился за медицинской помощью в военный госпиталь — сказались пытки во вражеском застенке. В Одессе врачи «залатали» титановыми пластинами его поврежденный позвоночник.

Военный с инвалидностью третьей группы присоединился к диаспоре херсонцев, которые нашли приют в Любашевке. Теперь он занимается в громаде ветеранской политикой.

— Любые войны в конце концов заканчиваются, и громада уже сейчас работает над возвращением ветеранов войны к мирной жизни. Главная задача сектора ветеранской политики — поддержка и защита прав ветеранов, включая социальную, медицинскую и психологическую помощь, ветеранское предпринимательство и трудоустройство, а также ветеранский спорт. Над этими вопросами и будем работать, — подчеркнул Дмитрий Кузьменко, — Также важно почтить память воинов. 21 ноября в центре поселка установили Аллею Славы в честь 77 земляков, которые пролили кровь за свободную Украину.

Аграрии и волонтеры поддерживают защитников

Для волонтеров и земледельцев ассоциации «Аграриев и промышленников севера Одесщины» из Любашевской громады в тылу самая главная задача — обеспечение продовольствия, поддержка воинов ВСУ, их семей, раненых земляков и волонтерская деятельность. И эта поддержка уже исчисляется миллионами гривен.

Исполнительный директор аграрно-волонтерского сообщества Наталья Пилюк рассказала, что сначала желающих помогать ВСУ было больше десятка, но сегодня остались самые стойкие.

Это аграрии Сергей Паровик со своей фермерской семьей из села Ясеново Второе, Александр Бондаренко (хозяйство «Шевченко») из Троицкого, Виктор Ляховецкий (»Агромир») из Сергеевки, Андрей Терновой (»Елена и К») из Янышевки, Сергей Король (»Король») из Агафиевки, Григорий Тулба (»Элит») из Александровки, Виктор Мазуренко (»Обрий») из Новокарбовки.

— Мы закупаем, ремонтируем и отправляем на фронт машины для выполнения боевых задач и эвакуации раненых. И уже направили в боевые части более 60 авто стоимостью от полутора до семи тысяч долларов каждое. Отремонтировали более 130 автомобилей, некоторые — те, что пострадали на фронте — даже дважды. Присылаем беспилотники, амуницию, продукты питания, обмундирование и тому подобное. Доставляли продовольствие на деоккупированные Киевщину и юг Украины, — рассказала Наталья Пилюк, — Но больше всего болит, когда приходится встречать воинов, которые возвращаются домой «на щите». В таких случаях мы выплачиваем семьям павших из Любашевской и Зеленогорской громад по 10 тысяч гривен. Всего уже выделили более миллиона гривен. Предоставляем помощь на лечение раненым землякам. Также наши хлеборобы поддерживают своих работников и односельчан, которые воюют на фронте, и их семьи.

Не отказывает хлеборобская ассоциация в помощи своим коллегам-волонтерам. Прежде всего выделяет филиалу Благотворительного фонда «Свобода» в Троицком старостате дизельное топливо для развозки медицинской и продовольственной помощи малообеспеченным жителям Одесщины и деоккупированных сел Херсонщины и Харьковщины.

Десятки тонн грузов за месяц развозят людям

Предпринимателя из Троицкого Станислава Бондаренко и бывшего заробитчанина из Маловасильевки Виталия Лысенко сдружило волонтерство.

С начала войны мужчины создали в своей громаде филиал благотворительного фонда «Свобода», и, используя собственный транспорт, перевоплотились в перевозчиков гуманитарной помощи.

Виталий Лысенко рассказал, что они также сотрудничают с Благотворительными фондами «Добрый самарянин», «Дарующий надежду» и «Свет надежды». Это фонды религиозных общин на базе церкви христиан веры евангельской Европы и Америки, которые поддерживают Украину.

Груз регулярно поступает из-за границы в Одессу и Винницу. Оттуда Бондаренко и Лысенко перевозят его в Троицкое, где гуманитарку сортируют и упаковывают, а затем развозят адресатам. Так, на днях полученное в Виннице медоборудование и лекарства были переданы на нужды жителей Троицкого старостата. Кое-что доставили любашевским медикам.

— В основном мы занимаемся малообеспеченными жителями громады, многодетными семьями, переселенцами, семьями военных и ребятами, которые получили инвалидность в результате ранений на войне. Иногда упаковываем посылки с лекарствами и продовольствием для защитников-земляков. Их отправляет на фронт наш помощник, троицкий волонтер Александр Славинский, или Лиля Байрамова — координатор волонтерского сообщества «Архангела Михаила» Любашевской громады, — рассказал Виталий Лысенко. — Что касается помощи защитникам и их семьям, то больной матери одного воина из Любашевки передали памперсы и инвалидную коляску. Ветерана войны с инвалидностью из Солтановки Зеленогорской громады обеспечили средствами гигиены и медикаментами.

Но чаще всего маршрут троицких волонтеров лежит на деоккупированные территории Черниговщины, Херсонщины и Харьковщины. Везут пострадавшим от войны продукты, одежду, медикаменты, средства гигиены. Не забывают и о сладостях для малышей. Бывает, ежемесячно по несколько десятков тонн гуманитарных грузов раздают людям.

Бондаренко и Лысенко мчатся на помощь

А еще эти двое волонтеров взяли шефство над селом Казацкое и городком Берислав, что на Херсонщине. Как-то в Фейсбуке увидели сюжет о воинах с Любашевщины, которые держат оборону неподалеку от разрушенной плотины Каховской ГЭС, подкармливают жителей Казацкого, то сразу помчались с помощью. С тех пор часто туда ездят. Правда, добираться в эти края волонтерам непросто, потому что россияне регулярно обстреливают подъездные пути к селу или охотятся за транспортом с дронов. Но ребята всегда отправляются в опасные путешествия, потому что их с нетерпением ждут, ведь люди живут в Казацком без света, тепла, воды и магазинов. Хорошо, что хлеб еженедельно привозят.

Тысячи километров на своем бусике «намотали» троицкие волонтеры, развозя гуманитарку по Одесской области и Украине. Жалуются, что иногда из-за нехватки солярки им приходится простаивать — собственных средств на горючее часто не хватает. С этим им иногда помогают местные и любашевские аграрии и предприниматели. И тогда бусик с гуманитаркой снова мчится на помощь.

Куда можно обратиться за помощью ветеранам?

Дмитрий Кузьменко, главный специалист сектора ветеранской политики и связей с правоохранительными органами, гражданской защиты, оборонной и мобилизационной работы — телефон (098) 130-21-57.

Ассоциация «Аграриев и промышленников севера Одесской области»: поселок Любашевка, Наталья Пилюк, исполнительный директор — телефон (066) 328-99-03.

Филиал Благотворительной организации «Свобода»: село Троицкое Любашевской громады, Виталий Лысенко — телефон (096) 037-75-38.

Роман Монтецкий, медицинский капеллан Любашевской больницы, практический психолог — телефон (067) 954-48-48-48.

Ця публікація підготовлена у співпраці з Українською Асоціацією Медіа Бізнесу та за підтримки ЮНЕСКО, за фінансування народу Японії. Автори несуть відповідальність за вибір і виклад фактів, що містяться в цій публікації, а також за висловлені думки. які не обов’язково належать ЮНЕСКО та жодним чином не зобов’язують Організацію

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