Как супруги из Белгорода-Днестровского 50 лет назад создали известный на Одесщине ансамбль

Их супружеская жизнь длится уже 53 года. Пятьдесят из них они совместно работают над процветанием своего детища — Народного ансамбля украинской народной музыки «Веселка» из города Белгород-Днестровский.

Про ансамбль

Репертуар коллектива — украинские народные песни, обряды, хороводы, романсы. Артисты исполняют песни украинских композиторов, музыку славянских народов с использованием традиционных украинских народных инструментов, таких как бандура, свирель, цимбалы и тому подобное. В активе ансамбля — более 1500 концертов и выступлений на радио, телевидении, творческих встреч и участия в фестивалях.

Валентина Афанасьевна по национальности болгарка. Ее детство прошло в селе Криничное Болградского района. Певческий талант она унаследовала от своих родителей, которые много работали и много пели. Валентина Афанасьевна вспоминает, что больше всего любила ходить с родителями на свадьбы, потому что ее маму и папу на таких праздниках всегда просили спеть.

Юная Валентина начала петь и сама, и у нее уже так хорошо получалось, что, пока училась в школе, без ее участия не проходил ни один концерт в селе и районном центре.

На учебе встретила и любовь

Учиться Валентина пошла в Белгород-Днестровское педагогическое училище на музыкальное отделение. Там судьба ее свела с молодым талантливым преподавателем Михаилом Никируй. Его родители, украинцы, жили в польских землях, но во времена Сталина, в 1947 году, были депортированы из Польши и начали новую жизнь на исторической родине. В Белгород-Днестровский Михаил Иванович был направлен учить будущих преподавателей осваивать музыкальные инструменты и вокал.

Влюбленность молодого преподавателя в его лучшую ученицу Валентину переросла в большую любовь, которая живет и сегодня и как неисчерпаемый источник бурлит чувствами.

Создав семью в 1973 году, эти две творческие личности создали и ансамбль украинского народного творчества «Веселка».

За вышиванками ездили на запад страны

— В самом начале это было трио: Михаил Иванович — скрипач, а еще свирельщик и баянист. Такие себе тройственные музыканты. Со временем музыкантов становилось больше, а поющих девушек в разное время было от 12 до 30 в возрасте от 12 до 82 лет, — вспоминает Валентина Афанасьевна.

— В 70-х годах было очень сложно найти вышиванки. Мне пришлось ехать на запад нашей страны, чтобы купить всем национальные рубашки. Впоследствии мы костюмы уже самостоятельно дополняли. И украинские песни нам не очень разрешали петь, но мы вопреки всему их пели, — продолжает Валентина Афанасьевна.

«Веселка» своим творчеством завоевывала сцены и концертные залы. Старинные песни, которые они отыскивали среди народа, перерождались, и в исполнении «Веселки» начинали звучать по-новому. Впоследствии образцовый ансамбль стал не только петь и создавать музыку, но и возрождать национальные обряды.

Дети основателей ансамбля-долгожителя росли, с утра до вечера купаясь в музыке и песнях. И сегодня они являются частью коллектива — Богдан играет на скрипке, а Зореслава является хормейстером.

Поют на ярмарках и в воинских частях

Ансамбль получил сотни наград и побед на различных фестивалях, совершил множество международных турне. И, где бы они ни пели, душевная украинская песня согревала сердца людей — швейцарцев, англичан, французов, поляков, болгар, словаков.

Сегодня во время войны коллектив «Веселка» без дела не сидит — они поют на благотворительных ярмарках, где собирают средства на ВСУ. Также коллектив с радостью откликается на просьбу воинских частей провести у них небольшие концерты.

Валентина Афанасьевна не только руководит ансамблем, она продолжает работать в родном училище и проводит просветительскую деятельность. Главный посыл ее работы — призывать людей любить культуру своего народа — язык, песни, фольклор.

— Без культуры мы никто, наша душа умрет, а лицо станет безличным и неинтересным, — уверена хранительница народного творчества, и добавляет: — К сожалению, в советские времена нам не позволяли исследовать свое дерево рода и поэтому сейчас я не знаю, кто были мои бабушки. Мне удалось запомнить только имена дедушек. А это так важно — знать свои корни и традиции предков.

Сейчас коллектив пополняется новыми участницами. Таисия Ганган — одна из них. Попав в состав ансамбля, она была удивлена чрезвычайной атмосферой, которая царит в семье под названием «Веселка». И на всю жизнь запомнит обряд посвящения в коллектив — после первого выступления новую певицу буквально зацеловывают все участники коллектива. После этого ты — полноправный член семьи, окутанный любовью и заботой.

Валентина Афанасьевна и Михаил Иванович желают всем украинцам скорейшего мира и большого вдохновения трудолюбивым рукам творить. С такими людьми и в такой прекрасной стране, как Украина, можно создавать шедевры. И «Веселка» их создает уже 50 лет. Дай Бог им вдохновения еще на долгие годы!