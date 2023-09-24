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Сентябрьские подарки и пение генераторов: семь мгновений одесской недели (фото)

Сентябрьские подарки и пение генераторов: семь мгновений одесской недели (фото)

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает и фото «Мгновение одного одесского дня». Фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 18 по 24 сентября?

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости, комментарии военных и экспертов вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

18 сентября

Одесские уличные урны все чаще приятно удивляют креативом и вызывают улыбку:

Фото дня, урна

19 сентября

Не спешит пока настоящая осень заглянуть в старые одесские дворики. Поэтому любуемся их почти летней красотой:

Фото дня, в одесском дворике, сентябрь 2023

20 сентября

Исторические дома тихого одесского центра в сентябре… Осовремененные старинные балконы, двери, дошедшие до нас с давних времен… Плющ и виноград придают им особую красоту. Так лето встречается с осенью, а прошлое – с настоящим:

Фото дня, центр Одессы, сентябрь 2023

21 сентября

Зеленый, синий, почти черный, красный, розовый… Такая разноцветная виноградная ароматная красота царствует на сентябрьских прилавках одесских рынков:

Фото дня: сентябрьские лакомства на одесских прилавках

22 сентября

Этого «сентябрьского» красавца (или красавицу) прохожие назвали «осенним». Почему так? В ответ услышала: «Да сами присмотритесь на его окрас и выражение мордашки. Это же осень в чистом виде»… Чего только не увидишь и не услышишь на одесской улице!..

Фото дня: осенний одесский котик

23 сентября

Суббота… Почти весь город без света. Основной приметой одесских улиц вновь стали уже знакомые нам блэкаутные «арт-объекты» – генераторы. Одесситы называют их «дырчиками». Мелодия «дыр-дыр-дыр» звучит сегодня на каждом шагу:

Фото дня: субботний блэкаут

24 сентября

Глаз не отвести!.. Такую картинку создала осень на одесском Сабанеевом мосту:

Фото дня, Сабанеев мост в сентябре

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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