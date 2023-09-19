Новости Одессы и Одесской области

Сентябрь по-одесски: серьезные люди, спокойные котики, цветущие клумбы (фоторепортаж)

Сентябрь по-одесски: серьезные люди, спокойные котики, цветущие клумбы (фоторепортаж)

Две первые декады сентября — позади. Погода почти летняя, хотя осень тихонько хозяйничает на каждом шагу. Для кого-то сентябрь — это уже «никак не лето», для кого-то — наоборот…

Выходим на улицу… Воздушная тревога… Привычная уже уличная картина военного времени: кто-то хватается за мобильник, чтобы получить информацию, «что и куда проклятые рашисты на этот раз запустили», кто-то начинает звонить родным: «Ты сейчас где?!»…

Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова

Воздушная тревога — не единственный признак военного положения, конечно: здесь — мешки, там — замороженное строительство…

Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова

Две подруги словно не услышали вопля сирен. Спорят о погоде:

— Кажется, весь сентябрь будет жарко

— Да разве это жара?! Вот в августе…

– А я почему-то вспомнила сентябрь двадцать первого. Еще до войны. Мы в это время в куртках уже ходили

Сентябрь по-одесски Котова

Две женщины с пакетами немного испуганы, говорят друг другу, что никак не привыкнут к вою сирен. Сразу переходят на темы «лучшего успокоительного», об очередях в аптеках и о том, что «люди стали какими-то очень серьезными во время войны». Затем обе обращают внимание на кошку, разлегшуюся посреди тротуара:

— Смотри, никакая тревога ее не беспокоит, лежит себе в тенечке… И никакого успокоительного ей не нужно…

Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова

О, эти сентябрьские одесские котики! Как только жара спала — красуются себе на каждом шагу. Красавцы наши пушистые! На одну вон упало осенний пожелтевший лист, а она будто не чувствует — позирует: смотрит, мол, какая я красавица!

Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова

А классическая осень в Одессу действительно не так уж спешит: наслаждайтесь, люди, цветущими клумбами, занимайтесь своими делами.

Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова
Сентябрь по-одесски Котова

И хоть иногда улыбайтесь друг другу, цветущим клумбам, любимым котикам…

Фото: Мария Котова.

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